Tìm thấy thi thể giám đốc người Hàn Quốc được báo mất tích vào ngày 1-5

Ngọc Giang |

Sau hơn 1 ngày tổ chức tìm kiếm, thi thể người đàn ông Hàn Quốc được báo mất tích khi đang chèo SUP ở hồ Đá Đen đã được tìm thấy.

Chiều 2-5, lãnh đạo UBND xã Kim Long, TPHCM cho biết lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của ông K.H.S. (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, hiện là giám đốc một công ty tại khu công nghiệp trên địa bàn xã Ngãi Giao, TPHCM) mất tích khi chèo SUP tại hồ Đá Đen.

Nạn nhân được tìm thấy lúc 12 giờ 20 phút ở gần khu vực người này mất tích. Hiện lực lượng Công an TPHCM, Lãnh sự quán Hàn Quốc đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ việc.

TPHCM: Tìm thấy thi thể giám đốc người Hàn Quốc dưới hồ Đá Đen - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức kiếm tìm từ ngày 1-5 đến trưa nay mới tìm thấy thi thể ông S.

Trước đó, sáng 1-5, ông S. cùng một người bạn (quốc tịch Việt Nam) đến hồ Đá Đen để chèo SUP. Sau khi gửi xe bên bờ hồ, cả hai chèo sang phía đối diện để tham quan, chụp ảnh. Đến khi quay trở lại, người bạn chèo phía trước, còn ông S. đi phía sau. Khi ra đến khu vực giữa hồ, người bạn quay lại thì không còn thấy ông S., liền trình báo cơ quan chức năng.

Công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm từ ngày 1-5 đến nay, với sự tham gia của công an, dân quân và lực lượng cứu hộ chuyên trách. Hàng chục người cùng các phương tiện lặn, rà soát dưới nước được huy động.

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
01:13
01:24
01:18
01:41
01:23
01:01
01:16
