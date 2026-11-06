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Tìm thấy thi thể cụ bà gần 100 tuổi mất tích nhiều ngày ở Lâm Đồng

Thái Lâm
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Sau nhiều ngày mất liên lạc, cụ bà gần 100 tuổi ở xã Đạ Huoai 3, tỉnh Lâm Đồng được tìm thấy bên bờ sông nhưng đã tử vong.

Ngày 6/11, lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai 3, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Ka Briễu (gần 100 tuổi, trú thôn 3, xã Đạ Huoai 3) sau nhiều ngày mất tích.

- Ảnh 1.

Tìm thấy thi thể cụ bà gần 100 tuổi bên bờ sông. Ảnh: CTV.

Trước đó, khoảng 22h ngày 3/11, bà Ka Briễu rời khỏi nhà rồi đi lạc. Theo thông tin ban đầu, do tuổi cao, trí nhớ suy giảm nên bà không thể tự tìm đường trở về. Phát hiện bà mất tích, người thân đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời thông báo đến lực lượng chức năng địa phương để hỗ trợ.

Trong những ngày tiếp theo, nhiều người đã chia nhau tìm kiếm tại các khu vực xung quanh với hy vọng sớm đưa cụ bà trở về nhà an toàn. Tuy nhiên, đến ngày 6/11, bà Ka Briễu được phát hiện bên bờ sông nhưng đã tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đang điều nguyên nhân tử vong.

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Lâm Đồng

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