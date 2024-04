Như tin đã đưa , sáng qua (12/4), 2 cháu P.G.B và P.B.Tr (cùng 14 tuổi), là 2 anh em sinh đôi đi cùng nhóm bạn đến khu vực bãi biển Tân Trà, trên đường Trường Sa thuộc phường Hòa Hải,quận Ngũ Hành Sơn để tắm biển. Trong lúc tắm biển, 2 anh em B. và Tr. không may bị sóng cuốn trôi, mất tích. Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi cùng hô hoán người dân gần đó đến hỗ trợ nhưng không kịp cứu các nạn nhân.

20 thiết bị bay không người lái được huy động tìm kiếm

2 nạn nhân đuối nước là học sinh lớp 8/3 trường THCS Huỳnh Bá Chánh. Vị trí các em bị đuối nước tại khu vực biển trước khách sạn Mariott resort and Spa Đà Nẵng thuộc phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn. UBND quận Ngũ Hành Sơn thông báo lực lượng Công an và Đồn Biên phòng Non Nước, huy động các lực lượng khác cùng 10 mô tô nước của các đơn vị, 3 thuyền thúng của ngư dân phối hợp tìm kiếm.

Tìm thấy thi thể cháu bé thứ 2

Đến đêm qua, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 1 em, vị trí phát hiện tại khu vực gần bãi tắm Non Nước, cách hiện trường hai cháu gặp nạn khoảng 1 km. Trong sáng nay, lực lượng chức năng huy động thêm 20 thiết bị bay không người lái (flycam) để tìm kiếm. Các thiết bị bay flycam bay trong phạm vi 5km để tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng triển khai cano và đi dọc bờ biển để tìm kiếm.

Sau 48 giờ đồng hồ các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cả 2 cháu bé

Ông Huỳnh Quang Trung, Chủ tịch UBND phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết: Hiện nay phường huy động lực lượng để hỗ trợ gia đình nạn nhân: “Chiều nay Phó Chủ tịch UBND phường đi cùng 1 doanh nghiệp đến hỗ trợ cho gia đình cháu 10 triệu đồng. Tinh thần trợ giúp lúc khó khăn đột xuất, tiếp tục vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Cũng có nhiều nhà hảo tâm họ đến tận nhà, phường thì cũng hỗ trợ thêm”.