Tìm thấy thi thể cháu bé bị đuối nước trên sông Sê Pôn





Sau thời gian tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy

Theo đó, thi thể cháu T.H.Q (SN 2014, ngụ thôn Cao Việt, xã Lao Bảo) được tìm thấy vào khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, cách vị trí gặp nạn không xa. Lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục và bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà đưa về lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23-1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận tin báo cháu T.H.Q bị đuối nước trên sông Sê Pôn, đoạn qua thôn Duy Tân, xã Lao Bảo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị này đã điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.