Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi mất tích trong vụ 3 người bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi.

Ngày 14/7, ông Nguyễn Viết Thanh - Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi ) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu V.V.T.N. (5 tuổi, trú tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh) sau hơn một ngày mất tích do bị sóng biển cuốn trôi.

Theo ông Thanh, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phối hợp với người dân địa phương phát hiện thi thể cháu N. trên vùng biển gần khu vực xảy ra vụ việc.

"Trong sáng nay, chính quyền địa phương sẽ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu", ông Thanh cho biết.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 12/7, bà B.T.T. (67 tuổi), bà L.T.C. (60 tuổi) và cháu V.V.T.N. (5 tuổi, cháu ngoại bà C.) cùng trú tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh, trong lúc tắm tại khu vực bãi biển thuộc bờ kè Thạch By 2 thì bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa .

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng chức năng sơ cứu cho nạn nhân đuối nước ở phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Công Thống

Đến khoảng 18h20 cùng ngày (12/7), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà T. và bà C.

Sau hơn một ngày huy động nhiều lực lượng cùng người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, đến rạng sáng 14/7, thi thể cháu bé đã được tìm thấy.