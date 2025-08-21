Ngày 21-8, tin từ UBND xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích trong vụ việc 2 mẹ con bị trượt chân rơi rơi xuống suối khi qua suối Chà Làm, bản Khằm 2, xã Trung Lý, chiều 20-8.

Khu vực suối Chà Làm (xã Trung Lý) - nơi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé gái trượt chân xuống suối mất tích cùng mẹ vào chiều 20-8

Theo UBND xã Trung Lý, thi thể cháu Sùng Thị S. (SN 2014) đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay 21-8, cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 40 m về phía hạ lưu.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực suối Chà Làm (thuộc bản Khằm 2, xã Trung Lý), 2 mẹ con bà Thào Thị D. (SN 1974) và con gái là Sùng Thị S. (SN 2014; ngụ bản Khằm 1, xã Trung Lý) có băng qua suối Chà Làm để trở về nhà, không may trượt chân rơi xuống chỗ nước sâu, chảy xiết và bị nước cuốn trôi, mất tích.

Chính quyền địa phương và người dân khi nhận được tin báo đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, thi thể bà D. đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 500 m.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, chính quyền đã bàn giao thi thể 2 mẹ con cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.