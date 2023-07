Tìm thấy thi thể 3 cảnh sát hy sinh trong vụ sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc

3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh được xác định là thiếu tá Nguyễn Khắc Th. (SN 1981); thượng uý Lê Quang Th. (SN 1977); thượng uý Lê Ánh S. (SN 1990) đều là cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra vẫn còn 1 người dân đang mất tích.

Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tích cực triển khai để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Lực lượng chức năng đang giải phóng hiện trường, tìm kiếm cứu nạn.

Sạt ở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc khiến 3 chiến sĩ CSGT hy sinh

Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian qua, do ảnh hưởng của các cơn bão số 1, số 2, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra tình trạng mưa lớn, kéo dài. Đặc biệt, trên toàn tuyến đèo Bảo Lộc trong ngày 30/7 mưa lớn kéo dài từ sáng sớm khiến nhiều điểm bị sạt lở, đất đá, cây cối ngã đổ tràn ra đường gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng cả 2 chiều, nhiều phương tiện bị hư hỏng...



Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo ứng trực 100% lực lượng, phương tiện của công an các địa phương, đơn vị liên quan phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, phân tuyến, phân luồng và cảnh báo, hỗ trợ người dân...; giao các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai tiến hành các biện pháp điều tiết, hướng dẫn, cảnh báo phương tiện, người dân không đi vào các khu vực sạt, lở, nguy hiểm; đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng tại các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện dọn dẹp đất đá, cây cối ngã đổ để sớm thông tuyến đường.

Tuy nhiên, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/7, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc (khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở nên một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm Cảnh sát Giao thông Madaguôi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã trở về chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị thì bất ngờ một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ, chiến sĩ công an và 1 người dân đang làm việc gần đó đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, phương tiện.