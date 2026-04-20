Tìm thấy thi thể 2 người rơi xuống sông sau tiệc sinh nhật trên tàu du lịch

Hải Đường |

Thi thể của 2 người rơi xuống sông Tiền sau tiệc nhậu sinh nhật đã được tìm thấy sau 2 ngày tìm kiếm liên tục.

Ngày 20-4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đồng Tháp đã tìm thấy thấy thi thể 2 nạn nhân trượt chân rơi từ trên tàu du lịch xuống sông Tiền dẫn đến mất tích hôm 18-4.

Theo đó, thi thể của ông V.V.T. (SN 1973; ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) được phát hiện trên sông Tiền đoạn phường Đạo Thạnh; còn nạn nhân T.Q.S. (SN 1953; ngụ phường Bình Trưng, TPHCM) được phát hiện ở đoạn sông qua xã Kim Sơn.

Tìm thấy thi thể 2 người rơi xuống sông Tiền sau tiệc sinh nhật ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra sự cố

Trước đó, vào ngày 18-4, ông S. và ông T. cùng khoảng 10 người khác đến dự tiệc sinh nhật của một người quen trên tàu du lịch ở Đồng Tháp.

Trong quá trình dự tiệc, các khách mời có sử dụng rượu, bia. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cập bến tại khu vực cầu phao trên sông Tiền thuộc phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Khi tàu cập bến, hành hành khách lên bờ an toàn, còn ông S. và ông T. bước từ tàu lên cầu phao thì bất ngờ xảy ra sự cố. Do bất cẩn, cả 2 người đều rơi xuống sông và bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ và các cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm suốt 2 ngày liền. Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

