Bà L được tìm thấy sau bốn ngày bị lạc trong rừng sâu. Ảnh: Người dân cung cấp

Chiều 13/10, tin từ Đồn Biên phòng Đắk Ken, đơn vị vừa tìm thấy người phụ nữ 37 tuổi đi lạc trong rừng sâu trong tình trạng đói lả và hoảng loạn.

Trước đó, lúc 16h15 ngày 11/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới do đơn vị quản lý, Đồn Biên phòng Đắk Ken phát hiện một phụ nữ nằm bên đường trong tình trạng mệt lả, kiệt sức, bất tỉnh.

Đội tuần tra Đồn Biên phòng Đắk Ken sơ cứu ban đầu. Đến khoảng 17h cùng ngày, người phụ nữ này tỉnh lại.

Qua xác minh, người phụ nữ này là bà H.T.Y.L (37 tuổi, ngụ thôn Đắk Lộc, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng). Bà L đã đi lạc trong rừng, bị mất liên lạc từ bốn ngày trước đó; người thân và gia đình đã huy động nhiều người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Đồn Biên phòng Đắk Ken đã bàn giao bà L cho người nhà đưa về Trung tâm y tế xã Thuận An để tiếp tục theo dõi, chăm sóc y tế.