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Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ 3 người trong gia đình bị nước cuốn ở Lâm Đồng

Nguyên Giáp
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Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 người trong một gia đình bị nước cuốn trôi mất tích khi đi tắm sông ở Lâm Đồng

Ông Phạm Ngọc Hậu - Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng ( Lâm Đồng ) cho biết, lúc 7h30 ngày 20/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 người bị nước lũ cuốn mất tích lúc tắm sông chiều 18/6. Tai nạn xảy ra tại khu vực cầu Đạ Dâng 1, đoạn giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Đinh Trang Thượng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân bị nước cuốn mất tích khi đang tắm sông.

Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là cháu Đoàn Văn Kim Phát (14 tuổi, trú xã Tân Hà Lâm Hà). Thi thể cháu được phát hiện tại khu vực hạ du hồ Thủy điện Đồng Nai 2, thuộc xã Đinh Trang Thượng, cách vị trí gặp nạn khoảng 220m.

Như vậy, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả ba nạn nhân.

Trước đó, ngày 19/6, lãnh đạo UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với lực lượng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm 3 người bị nước cuốn mất tích khi đang tắm trên sông.

Cơ quan chức năng xác định 3 người mất tích gồm anh Đoàn Mạnh Tài (sinh năm 1989), Đoàn Mạnh Nguyên (sinh năm 2010, con trai anh Tài), Đoàn Văn Kim Phát (sinh năm 2012, cháu anh Tài), trú tại xã Tân Hà Lâm Hà.

Thông tin ban đầu, chiều 18/6, anh Tài đưa con nhỏ và cháu đến tắm ở khu vực nước sâu trên con sông chảy qua địa bàn xã Phúc Thọ Lâm Hà, sau đó bị nước cuốn và mất tích.

Vụ việc được người dân báo cho cơ quan chức năng. Sau đó, Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà phối hợp với lực lượng quân sự, dân quân, người dân và lực lượng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc tìm kiếm các nạn nhân.

Do khu vực này nước sâu nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến trưa 19/6, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể ông Đoàn Mạnh Tài và cháu Đoàn Mạnh Nguyên tại khu vực hạ du hồ Thủy điện Đồng Nai.

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