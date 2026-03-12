Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong hang đá, cùng tiền xu phát hành năm 1958

Ngày 12-3, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết đơn vị vừa quy tập 1 hài cốt liệt sĩ trong hang đá núi Cô Loong, thôn Sê Pu, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ ở trong hang đá. Ảnh: Duy Đông

Các di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Duy Đông

Hài cốt liệt sĩ nằm trong hang sâu 3m, còn xương cốt kèm nhiều di vật như: tăng, vải dù, bật lửa, pin đèn, bàn chải đánh răng, bộ cờ tướng, đồng tiền mệnh giá 2 xu phát hành năm 1958.

Hiện hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy đã được đưa về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh để bảo quản, hương khói và tiến hành các thủ tục để xác định thông tin về liệt sĩ.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cho hay vào năm 2023, tại hang đá này, đơn vị đã tìm kiếm và cất bốc được 33 hài cốt liệt sĩ.