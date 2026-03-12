HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong hang đá, cùng tiền xu phát hành năm 1958

Đức Nghĩa |

Nhiều di vật đã được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ như tăng, vải dù, bộ cờ tướng và đồng tiền mệnh giá 2 xu phát hành năm 1958.

Ngày 12-3, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết đơn vị vừa quy tập 1 hài cốt liệt sĩ trong hang đá núi Cô Loong, thôn Sê Pu, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ năm 1958 và di vật trong hang đá Quảng Trị - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ ở trong hang đá. Ảnh: Duy Đông

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ năm 1958 và di vật trong hang đá Quảng Trị - Ảnh 2.
Tìm thấy hài cốt liệt sĩ năm 1958 và di vật trong hang đá Quảng Trị - Ảnh 3.

Các di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Duy Đông

Hài cốt liệt sĩ nằm trong hang sâu 3m, còn xương cốt kèm nhiều di vật như: tăng, vải dù, bật lửa, pin đèn, bàn chải đánh răng, bộ cờ tướng, đồng tiền mệnh giá 2 xu phát hành năm 1958.

Hiện hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy đã được đưa về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh để bảo quản, hương khói và tiến hành các thủ tục để xác định thông tin về liệt sĩ.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cho hay vào năm 2023, tại hang đá này, đơn vị đã tìm kiếm và cất bốc được 33 hài cốt liệt sĩ.

