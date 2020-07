Tìm thấy dấu chân chó tại nơi 2 con báo đen nghi xuất hiện ở giáp ranh 3 xã tại tỉnh Đồng Nai

Ngày 1/7, Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang triển khai lực lượng tìm kiếm ở rừng tràm giáp ranh 3 xã Tân An, Thiện Tân, Trị An của huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, nơi người dân nghi phát hiện 2 con báo đen.



Tìm thấy dấu chân chó tại nơi nghi có 2 con báo đen

Khu vực này vốn là rừng tràm, đồi nhấp nhô và có 1 con đường đất băng ngang qua. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện có những dấu chân mờ. Ngoài ra lực lượng thu nhận thêm thông tin gần khu vực này có 1 nhà dân nuôi 2 con chó đen khá lớn.

Chủ nhân của 2 con chó là ông D. cho biết, ban đêm, ông hay thả 2 con chó bên ngoài để săn sóc, săn thỏ trong rừng. Ông cho biết mình sống hơn 5 năm tại đây nhưng chưa khi nào thấy báo đen.

Hai con chó ông D. nuôi.

Lực lượng chức năng sau đó đã quan sát đo đạc đối chiếu thì xác định đây là chân chó. Tuy nhiên, phía hạt kiểm lâm vẫn tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị để theo dõi nắm tình hình.

Trước đó, tối 29/6, trên mạng xã hội xuất hiện 1 văn bản của Công an xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai thông báo về việc người dân phát hiện 2 con báo màu đen to khoảng 100kg ở giáp ranh 3 xã Tân An, Trị An, Vĩnh Tân của tỉnh Đồng Nai. Văn bản này nhận được khá nhiều bình luận, chia sẻ.

Văn bản của Công an xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai thông báo về việc người dân phát hiện 2 con báo màu đen to khoảng 100kg thường xuất hiện ở giáp ranh 3 xã Tân An, Trị An, Vĩnh Tân của tỉnh Đồng Nai.