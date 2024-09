Tìm thấy 54 thi thể trong một huyện, còn 2 nạn nhân trong xe bị cuốn trôi vẫn chưa tìm thấy

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến 17 giờ 30 phút ngày 15/9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến 330 người chết, mất tích (292 người chết, 38 người mất tích).

Cụ thể: Lào Cai: 151 người (125 người chết, 26 người mất tích); Cao Bằng: 57 người (55 người chết, 2 người mất tích); Yên Bái: 54 người (53 người chết, 1 người mất tích); Quảng Ninh: 25 người chết; Hải Phòng: 2 người chết; Hải Dương: 1 người chết; Hà Nội: 1 người chết; Hòa Bình: 7 người chết; Lạng Sơn: 3 người chết; Bắc Giang: 2 người chết; Tuyên Quang: 5 người chết; Hà Giang: 2 người (1 người chết; 1 người mất tích); Lai Châu: 1 người chết; Vĩnh Phúc: 2 người chết; Phú Thọ: 11 người (3 người chết do sạt lở đất, lũ; 1 người chết và 7 người còn mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu); Sơn La: 1 người mất tích do lũ cuốn; Thái Nguyên: 4 người chết; Thanh Hóa: 1 người chết.

Như vậy, tổng số người chết, mất tích do bão, lũ là 330 người, giảm 18 người so với báo cáo lúc 6 giờ ngày 15/9, do 18 người mất tích trước đó tại các địa phương đã có thông tin và vẫn còn sống. Ngoài ra, bão số 3, mưa lũ, sạt lở đất cũng khiến 1.921 người bị thương.