HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tìm thấy 3 thi thể thanh niên dưới hồ Cá Sấu

Cao Nguyên |

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã lần lượt tìm thấy 3 thi thể thanh niên dưới hồ Cá Sấu.

Sáng 4-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk cho biết sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã trục vớt được 3 thi thể thanh niên tại khu vực hồ Cá Sấu (hay còn gọi là hồ Đá Xanh).

Tìm thấy thi thể 2 thanh niên trong vụ mất tích ở hồ Đá Xanh , Đắk Lắk - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm thấy 3 thi thể thanh niên dưới hồ Cá Sấu sau nhiều ngày mất tích

Các nạn nhân gồm: T.A.T., N.T.A., B.Q.C. (Sinh năm 2004, cùng ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, nhân dịp lễ, ngày 2-9, một nhóm thanh niên tại phường Buôn Ma Thuột rủ nhau vào khu vực hồ Cá Sấu để vui chơi.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, một người trong nhóm thanh niên nói trên không may rơi xuống hồ. Thấy vậy, 2 người đi cùng nhảy xuống ứng cứu nhưng không may cả 3 đều mất tích dưới hồ nước sâu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động phương tiện, lực lượng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy được 1 nạn nhân. Tiếp tục tiếp kiếm, đến sáng 4-9, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể 2 nạn nhân còn lại.

Giải cứu 2 du khách Nga mắc kẹt trên núi Cô Tiên trong đêm
Tags

công an tỉnh Đắk Lắk

Hồ Đá Xanh

thi thể 2 thanh niên trong vụ mất tích ở hồ Đá Xanh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại