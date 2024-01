Tìm thấy 3 chị em mất tích bí ẩn

Ngày 30-1, Công an xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy 3 cháu bé được gia đình trình báo mất tích.

Gia đình anh Lành viết thư cảm ơn lực lượng công an xã sau khi tìm thấy 3 người con. Ảnh: Q. Thanh

Trước đó, vào trưa 27-1, anh Nguyễn Lành (SN 1986, trú xóm 9, xã Quỳnh Thanh) phát hiện 3 con của mình là các cháu Nguyễn Thị Hoài Th. (14 tuổi), Nguyễn Thị Thu H. (12 tuổi) và cháu Nguyễn Đăng Kh. (10 tuổi) không về nhà.

Lo lắng, anh Lành cùng người thân, hàng xóm tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Hình ảnh các cháu bé mất tích bí ẩn được gia đình đăng tải trên mạng xã hội để nhờ cộng đồng cùng vào cuộc giúp đỡ tìm kiếm.

Lo sợ các con gặp chuyện không may, anh Lành đã trình báo sự việc lên Công an xã Quỳnh Thanh. Nhận được tin báo từ gia đình anh Lành, công an xã đã huy động tất cả lực lượng vào cuộc tìm kiếm.



Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, đến 22 giờ 30 phút ngày 29-1, công an xã phát hiện 3 cháu bé đang ở gần một nhà thờ trên địa bàn xã, cách nhà hơn 1 km. Được biết, thời điểm được tìm thấy, cả 3 cháu có tâm lý và sức khỏe bình thường.