Tìm thấy 22 thi thể trong một huyện, trong đó có 9 người trong xe khách bị cuốn trôi

Theo thông tin trên báo Cao Bằng, qua báo cáo ban đầu, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại huyện Nguyên Bình xảy ra mưa to và rất to, gió lốc gây sạt lở đất đá, vùi lấp, hư hỏng nhà ở; cuốn trôi nhà ở và gây thiệt hại lớn về người, tài sản. Nhiều đoạn đường bị sạt lở khối lượng lớn đất đá gây ách tắc giao thông.



Tính đến 11h30' sáng 10/9, các vụ sạt lở đất, đá làm 22 người chết, 9 người bị thương, 33 người mất tích. Trong đó, sạt lở gây vùi lấp nhà ở tại xã Yên Lạc làm 7 người chết, 7 người bị thương, 4 người mất tích; xã Vũ Nông 1 người chết; xã Vũ Minh 1 người mất tích.

Đặc biệt nghiêm trọng là các vụ sạt lở tại xã Ca Thành làm 9 người chết, 5 người bị thương, 33 người mất tích, cụ thể: Vụ sạt lở tại xóm Lũng Lỳ vùi lấp 6 hộ, làm chết 2 người, 3 người bị thương, 7 người mất tích; tại xóm Khuổi Ngọa, sạt lở ta luy đẩy 1 xe ô tô khách và 1 ô tô con xuống vực và suối, xe khách trôi khoảng 800 m so với vị trí sát lở, xe ô tô con trôi khoảng 2,8 km so với vị trí sạt lở.

Vị trí xe khách mắc lại cách vụ sạt lở khoảng hơn 1 km về hướng Bảo Lạc trong tình trạng vỡ nát trơ khung. Ảnh: Báo Cao Bằng

Sáng cùng ngày, thông tin trên tờ VnExpress, ông Đàm Hải Triều, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, trong số những thi thể được tìm thấy có 9 người là nạn nhân bị cuốn trôi cùng chiếc xe khách gặp nạn.

Trước đó, vào rạng sáng qua, ôtô khách chở khoảng 15 người chạy trên quốc lộ 34 theo hướng từ huyện Bảo Lâm đi TP Cao Bằng. Khi đến xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, xe bị đất đá tràn xuống vùi lấp, sau đó tiếp tục bị cuốn trôi theo dòng suối ven đường.

HIện, các đơn vị đang cố gắng tiếp cận vị trí xe khách bị mắc lại và các khu vực xung quanh để tìm kiếm các nạn nhân khác. Tuy nhiên, hiện nay các điểm sạt lờ còn khối lượng đất đá lớn, nước vẫn chảy siết nên việc triển khai tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Theo Cục quản lý đề điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), tính đến 13 giờ ngày 10/9, bão số 3 và mưa, lũ sau bão đã làm 82 người chết, 64 người mất tích.