Tìm thấy 2 siêu Trái Đất nằm rất gần Hệ Mặt Trời

Kính viễn vọng TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa phát hiện nhóm vật thể "hàng xóm" (galactic neighborhood) khá thú vị, cách Trái Đất chỉ 33 năm ánh sáng. Điều đó đồng nghĩa nếu di chuyển với tốc độ bằng 1/10 ánh sáng, con người cần khoảng 330 năm để đến được vị trí này.

Trong cuộc họp của Hiệp hội Thiên văn Mỹ ngày 15/6 tại California, các nhà khoa học xác định nhóm vật thể vừa phát hiện gồm một sao chủ và các hành tinh quay quanh, còn gọi là hệ hành tinh. Trong số đó, có ít nhất 2 hành tinh với kích thước lớn hơn Trái Đất, còn gọi là siêu Trái Đất (Super-Earth).

Kính viễn vọng TESS vừa giúp phát hiện 2 siêu Trái Đất cách chúng ta 33 năm ánh sáng. Ảnh: NASA.



Theo thông cáo báo chí của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), ngôi sao chủ của hệ hành tinh có tên HD 260655. Ngôi sao này tương đối nhỏ, nhiệt độ mát mẻ nên được xếp vào nhóm sao lùn M (M-dwarf, sao lùn đỏ).

Theo hệ thống phân loại Morgan Keenan dựa trên quang phổ, sao lùn M nhỏ hơn đáng kể so với Mặt Trời. Ngôi sao trung tâm của Hệ Mặt Trời thuộc nhóm sao dải chính G (G-type main-sequence star), nhưng số lượng chỉ bằng 1/10 so với các sao lùn đỏ.

Theo CNET, hành tinh vòng trong (inner planet) quay quanh HD 260655 theo chu kỳ 2,8 ngày Trái Đất, kích thước lớn hơn 1,2 lần và khối lượng gấp đôi so với Trái Đất. Trong khi đó, hành tinh vòng ngoài mất 5,7 ngày Trái Đất để quay một vòng quanh ngôi sao chủ, kích thước bằng 1,5 lần và khối lượng gấp 3 lần Trái Đất. Tất cả được xem là hành tinh đất đá.

Michelle Kunimoto, nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Vật lý Thiên văn và Không gian Kavli của MIT, cho biết 2 hành tinh quay quanh HD 260655 là những mục tiêu phù hợp để nghiên cứu bầu khí quyển bởi ngôi sao chủ của chúng có độ sáng cao.

Theo Kunimoto, các nghiên cứu có thể trả lời một số câu hỏi như "Có bầu khí quyển giàu chất bay hơi xung quanh các hành tinh này không" và "Có dấu hiệu của nước hoặc các loài sinh vật dựa trên carbon không". Nói cách khác, việc nghiên cứu các hành tinh này nhằm xác định liệu bầu khí quyển của chúng có lớp bảo vệ giống tầng ozone hay có tồn tại sinh vật không.

Dù vậy, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh các hành tinh vừa được tìm thấy không phù hợp để con người sinh sống. Do nằm gần ngôi sao chủ, nhiệt độ của chúng rất cao để giữ nước. Theo nghiên cứu, hành tinh vòng trong của HD 260655 có nhiệt độ 436,6 độ C, còn hành tinh vòng ngoài là khoảng 286,6 độ C.

Sứ mệnh của TESS là tìm kiếm các ngoại hành tinh (hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời). Ảnh: NASA.



Kính viễn vọng TESS được phóng vào tháng 4/2018, phục vụ sứ mệnh tìm kiếm các hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời. Nó hoạt động bằng cách phát hiện sự sụt giảm ánh sáng đột ngột của các ngôi sao, dấu hiệu cho thấy có thể một hành tinh di chuyển ngang qua chúng.

Đó là lý do khi nhìn thấy ánh sáng giảm bất thường của HD 260655 vào tháng 10/2021, các nhà khoa học đã tìm thấy 2 hành tinh quay quanh ngôi sao sau nhiều tháng thử nghiệm. Avi Shporer, thành viên thuộc nhóm nghiên cứu của MIT cho biết hoàn toàn có khả năng tồn tại nhiều hơn 2 hành tinh quay quanh ngôi sao này.