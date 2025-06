Tìm ra thanh niên áo đỏ ra chân ác ý đạp người đi xe máy ngã sõng soài, nói lý do khó chấp nhận

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên mặc áo đỏ, điều khiển xe máy vung chân đạp một nam thanh niên đi xe máy khác khiến nạn nhân ngã sõng soài ra giữa đường gây bức xúc dư luận, cơ quan chức năng đã tìm ra danh tính của người này. Đó là T.T.A. (19 tuổi, ở phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Nạn nhân bị A. đạp ngã là anh L.M.T. (24 tuổi, quê ở Đồng Tháp).

Sau khi đoạn clip, ghi diễn biến vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Tại cơ quan công an, A. khai nhận hành vi của mình. Nói về lý do ra chân ác ý, A. cho biết do trước đó cả hai có mâu thuẫn khi lưu thông trên đường nên đã đuổi theo, đạp ngã xe của anh T.

Bị A. đạp mạnh và bất ngờ, anh T. ngã xuống đường, bị kéo lê khiến tay chân trầy xước. Những người dân ở gần hiện trường đã hỗ trợ đưa nạn nhân và phương tiện vào lề đường để sơ cứu.

A. bất ngờ đạp mạnh vào xe anh T. khiến nạn nhân ngã sõng soài giữa đường.

Ngày 13/6, tổ công tác địa bàn Thủ Đức, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Trường Thọ (TP.Thủ Đức) để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý A.

Trước đó vào sáng 12/6, đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của một ô tô đi phía sau ghi lại hành động của A. được nhiều trang mạng xã hội đăng tải đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Sự việc xảy ra sáng cùng ngày, trên đường Nguyễn Văn Bá (đoạn gần Metro Bình Thái, TP.Thủ Đức, TP.HCM), hướng từ ngã tư Thủ Đức đi cầu Sài Gòn. Nhiều người lên án hành động của A., tin rằng đối tượng sẽ sớm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

Trước đó, cũng tại TP.Thủ Đức đã xảy ra một vụ việc tương tự. Vào tối ngày 5/6, anh L.V.H. (18 tuổi) đang đi trên đường Phạm Văn Đồng thì bị 2 thanh thiếu niên bất ngờ áp sát, đạp ngã xuống đường. Thời điểm đó, một chiếc xe tải đi ngay phía sau anh H. nhưng rất may nạn nhân không bị xe tải tông trúng. Cú ngã khiến anh H. bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Hai đối tượng đạp ngã anh H. sau đó đã được cơ quan chức năng xác định là B.T.D. (15 tuổi) và L.V.H.L. (16 tuổi). Nguyên nhân dẫn đến vụ việc, D. khai do bức xúc vì cho rằng anh H. đã tạt đầu xe mình nên đã vung chân đạp ngã nạn nhân.

Vụ việc cũng đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.