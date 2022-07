Tìm ra danh tính cô gái ngồi trên băng chuyền hành lý tại sân bay: Có thể sẽ bị cấm bay

Sáng 23/7, phía cơ quan chức năng đã yêu cầu rà soát camera an ninh tại nhà ga nội địa Tân Sơn Nhất và ghi nhận hành khách này là H.T.T.K. Nữ hành khách ngồi ghế 5D, đi chuyến bay QH1044 của Bamboo Airways từ Côn Đảo về TP.HCM ngày 20/7. Theo camera an ninh sân bay ghi lại, cô gái đã cố tình trèo lên băng chuyền hành lý tại sân bay và vô tư tạo dáng trong lúc một người khác quay clip.



(Ảnh cắt từ clip)

Chia sẻ với Báo Giao Thông, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, mặc dù hành vi của nữ hành khách này không vi phạm các quy định liên quan đến an ninh, an toàn hàng không xong rõ ràng là rất phản cảm. Hơn nữa, hành động này có thể gây nguy hiểm cho chính hành khách đó nếu chẳng may bị kẹt quần áo hoặc trượt ngã.



Cũng theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, đơn vị này đang giao xác minh cụ thể vụ việc. Trường hợp đủ căn cứ, có thể khép vào tội cố tình gây rối tại cảng hàng không sân bay và có thể xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp hành khách vi phạm các quy định về an ninh, an toàn hàng không gây xôn xao dư luận như vụ hành khách cài điện thoại trên cửa sổ máy bay. Gần đây nhất, clip một cô gái mặc trang phục màu đen nhún nhảy quay clip TikTok khi máy bay đang di chuyển tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hay vụ một hành khách mang dao lên máy bay gọt hoa quả khiến nhiều người tỏ ra lo ngại về an toàn, an ninh hàng không tại sân bay.