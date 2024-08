Theo Cơ quan CSĐT, Công an quận Cầu Giấy, khoảng 17h20 ngày 9/8 tại khu vực cổng khu Văn hoá nghệ thuật Quân đội, số 68 Hồ Tùng Mậu, mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải nhãn hiệu CHENGLONG, BKS:29H-781.22 do Phan Xuân Thanh (SN: 2003, nơi cư trú: xóm Tân Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển và xe máy Honda Vision, màu xanh đen, BKS:29L5-632.63 do chị Hoàng Lưu Gia Linh (SN): 2003, nơi cư trú: 3.06 Cc Quách Văn Tuấn, P12, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh điều khiển.

Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đề nghị cá nhân nào biết sự việc nêu trên liên hệ đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Cầu Giấy, địa chỉ 62 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 0985.721.626.