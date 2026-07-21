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Tìm nhân chứng cung cấp thông tin về bệnh viện từng điều trị chiến sĩ Đoàn 10 Rừng Sác

Ngô Tùng
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Theo các tài liệu lịch sử, Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84 - Hậu cần Miền, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị, như: Trung đoàn 33; Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274 (Sư đoàn 5); Sư đoàn 9; Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445 (bộ đội địa phương); Đoàn 10 - Khu Rừng Sác...

Sáng 21/7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bệnh viện K76A, đóng trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy (trước năm 1975, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước ngày 1/7/2025), nay là xã Hòa Hiệp, TPHCM.

Theo các tài liệu lịch sử, Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84 - Hậu cần Miền, từng điều trị cho thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị, như: Trung đoàn 33; Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274 (Sư đoàn 5); Sư đoàn 9; Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445 (bộ đội địa phương); Đoàn 10 - Khu Rừng Sác; các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.

Tìm nhân chứng Bệnh viện K76A để xác định thông tin liệt sĩ đoàn 10 Rừng Sác - Ảnh 1.

Luật sư Tạ Thu Phong, thành viên nhóm nghiên cứu Dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI), chia sẻ hồ sơ về sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A. Ảnh: Ngô Tùng

Bộ Tư lệnh TPHCM kêu gọi các cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ tham gia cung cấp các thông tin còn lưu giữ, liên quan đến Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967; vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ...

Cùng với đó là danh sách cán bộ, chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện; bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan...

Bà con nhân dân nếu có thông tin xin vui lòng liên hệ đến Trung tá Tô Văn Khuê - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Hoà Hiệp, TPHCM (số điện thoại/Zalo: 0332.339.332; email: Khuehang0707@gmail.co m) .

Trước đó, ngày 9/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM (Ban Chỉ đạo 515 TPHCM) đã tiếp nhận hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A; hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962 - liên quan đến hiện vật được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng và hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sĩ.

Các kỷ vật chiến tranh và hồ sơ chôn cất liệt sĩ do nhóm nghiên cứu Dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ) trao tặng.

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Tags

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bộ Tư lệnh TPHCM

công viên Lê Thị Riêng

Trung đoàn 274

thông tin liệt sĩ

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