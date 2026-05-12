Tìm người thân bé trai bị bỏ rơi ở bệnh viện

Theo đó, UBND phường Nha Trang đã thực hiện niêm yết thông báo công khai trong thời gian 7 ngày, từ ngày 11-5 đến hết ngày 17-5-2026 nhằm tìm kiếm người thân cho bé trai bị bỏ rơi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan chức năng đề nghị tổ chức, cá nhân hoặc thân nhân của cháu bé sớm liên hệ UBND phường Nha Trang để làm thủ tục nhận lại theo quy định.

Sau thời hạn trên, nếu không có người đến nhận, UBND phường sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý đối với trẻ bị bỏ rơi theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, sáng 27-3, lực lượng chức năng tiếp nhận một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện trên.

Qua xác minh, cháu bé được xác định là con của sản phụ N.N.T.N. (SN 2010).



