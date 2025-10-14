HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tìm kiếm 3 bố con nghi nhảy cầu Bến Thủy

Thu Hiền |

Lực lượng chức năng Nghệ An đang nỗ lực tìm kiếm 3 bố con nghi nhảy cầu Bến Thủy.

Sáng 14/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tích cực tìm kiếm 3 người nghi nhảy cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy phát hiện chiếc xe máy biển kiểm soát tỉnh Nghệ An dựng trên cầu. Bên cạnh xe máy có 2 cặp học sinh.

Tìm kiếm 3 bố con nghi nhảy cầu Bến Thủy- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm 3 bố con nghi nhảy cầu Bến Thủy.

Thời điểm trên, người đi đường phát hiện một người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ (khoảng 4 tuổi và 5 tuổi) lao xuống dòng sông.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, đến sáng nay, vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân, phạm vi được mở rộng về phía hạ lưu.

Vụ bé trai bị nghi lấy trộm một thanh socola trong siêu thị: Bảo vệ tự ý kiểm tra là sai luật
Tags

cầu bến Thuỷ

cứu nạn cứu hộ

tỉnh nghệ an

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại