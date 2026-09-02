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Tìm được 1 thi thể trong vụ 2 người mất tích trên sông Lại Giang

Trương Định
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Hai người đàn ông ở phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, mất tích sau khi dùng xuồng đi đánh bắt cá trên sông Lại Giang trong đêm.

Chiều 2/9, thông tin với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn (Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một trong hai người mất tích khi đánh bắt cá trên sông Lại Giang, đoạn qua địa bàn phường.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 1/9, ông Đ.X.K (SN 1985) và anh T.X.T (SN 1993 cùng trú phường Bồng Sơn), dùng xuồng đi đánh bắt cá trên sông Lại Giang, khu vực dọc bờ kè thuộc khu phố Bình Chương.

- Ảnh 1.

Người dân tập trung tại khu vực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. Ảnh: Quý Hổ.

Tuy nhiên, đến sáng 2/9, gia đình không thấy ông K. và anh T. trở về nên trình báo cơ quan chức năng, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai cùng người dân tổ chức tìm kiếm trên sông Lại Giang.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông K. dưới đáy sông Lại Giang, giữa dòng. Lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với người dân tìm kiếm nạn nhân còn lại.

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phường Bồng Sơn

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