Tìm đâu ra người thứ 2 đầu tóc tả tơi vẫn đẹp tê tái như Hoa hậu này, nhìn cận mặt mà muốn thở oxi gấp

Bộ phim Mary Kills People của nữ diễn viên Lee Bo Young đã lên sóng những tập đầu tiên và trở thành đề tài tranh cãi gay gắt. Ngay tập 1, phim đã có nhiều tình tiết gây sốc khi đi sâu vào khai thác ranh giới đạo đức mờ nhạt của cái chết êm dịu (ý chỉ việc an tử cho bệnh nhân) và câu chuyện tình yêu đồng giới ở tuổi vị thành niên. Thực tế, trước khi lên sóng, khán giả đã vô cùng lo ngại về tác phẩm này, nhiều người sợ nếu phim không xử lý khéo thì sẽ trở thành một tác phẩm cổ súy cho tự tử dưới hình thức an tử. (An tử ý chỉ việc chấm dứt một cuộc sống với mục đích làm giảm thời gian chịu đau đớn và đau khổ về mặt thể lý hoặc bởi các rối loạn tâm lý không thể chữa trị cho người bệnh)

Bên cạnh những tranh cãi về nội dung phim thì sau tập 1, một trong số những chủ đề hot nhất phải kể đến sự xuất hiện của nữ chính Lee Bo Young. Cô vào vai bác sĩ cấp cứu Woo So Jung, người luôn xuất hiện với dáng vẻ tất bất, tóc tai không kịp chải, nhất là phần tóc mái dài qua mắt vô cùng khó chịu. So với loạt phim gần đây, khi Lee Bo Young toàn vào vai phu nhân tài phiệt vẻ ngoài lung linh, thì bác sĩ Woo có thể coi là tạo hình đơn giản nhất của cô. Mái tóc buộc gọn, thỉnh thoảng còn để rối tung, không mặc đồng phục bác sĩ thì cũng mặc những trang phục tối giản hết mức có thể,... nhưng tất cả không làm mờ đi nhan sắc của nàng hậu.

Người xem liên tục suýt xoa với gương mặt không tì vết của Lee Bo Young. Ở độ tuổi U50, cô gây sốc với làn da nhẵn mịn, trắng hồng, không một vết mụn. Nhiều khán giả sau khi xem tập 1 thậm chí còn đùa rằng họ cần thở oxi gấp, muốn được nhập viện vì bác sĩ Woo So Jung.

Bình luận của khán giả:

- Làn da này, tui 18 tuổi cũng không dám mơ.

- Xem xong tập 1 phải đi check thông tin xong bị sốc, cổ gần 50 tuổi rồi trời ạ, còn là mẹ 2 con.

- Không có tiền thì làm sao để được làn da đẹp cỡ vậy mọi người ơi???

- Tóc chỉ xơ thật sự luôn, chắc cùng phải đày mái tóc dữ lắm để vào vai này. Cứ xơ xơ, rối rối mà vẫn xinh thế hả trời.

- Nhìn tóc mái muốn cắt hộ cổ để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp hơn.

Mary Kills People là bộ phim remake từ series Canada cùng tên, xoay quanh một bác sĩ cấp cứu tên Woo So Jung - người ban ngày cứu người, ban đêm lại bí mật giúp các bệnh nhân nan y kết thúc cuộc sống một cách thanh thản. Với chủ đề gây tranh cãi về cái chết nhân đạo, phim khắc họa ranh giới mong manh giữa lòng trắc ẩn và tội ác, đạo đức và pháp luật. Sau tập 1, không chỉ nhan sắc mà diễn xuất của Lee Bo Young cũng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Trong một vai diễn nặng tâm lý, cô thể hiện xuất sắc cả bản năng làm mẹ, giằng xé nội tâm và sự cô độc tột cùng của một người vừa làm điều sai, vừa tin rằng mình đang đúng chỉ trong 1 tập mở đầu.

Lee Bo Young là một trong những nữ diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, nổi bật nhờ khả năng hóa thân đa dạng và chiều sâu nội tâm trong từng vai diễn. Xuất thân là hoa hậu Hàn Quốc năm 2000, cô bước vào diễn xuất với hình ảnh dịu dàng, thanh lịch nhưng không bị đóng khung. Lee Bo Young từng ghi dấu ấn với loạt phim như I Can Hear Your Voice, Whisper hay Mother, Mine,... Dù tần suất đóng phim không dày, nhưng mỗi lần trở lại của Lee Bo Young đều tạo được tiếng vang, cho thấy vị thế vững chắc của cô trong lòng khán giả yêu thích dòng phim chính kịch chất lượng.