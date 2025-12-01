Tim Cook vừa cứu nguy cho Nike

Reuters đưa tin, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, đã mua lượng cổ phiếu Nike trị giá khoảng 3 triệu USD. Động thái này gần như giúp tăng gấp đôi lượng cổ phần cá nhân của ông tại hãng đồ thể thao này và phát đi tín hiệu tin tưởng vào chiến lược “xoay trục” do CEO Elliott Hill đề ra.

Cổ phiếu Nike chốt phiên giao dịch ngày thứ tư tăng 4,6% sau khi hồ sơ pháp lý cho thấy Cook, người đã có mặt trong Hội đồng quản trị Nike từ năm 2005, mua 50.000 cổ phiếu với giá 58,97 USD/cổ phiếu.

Tính đến ngày 22/12, ông nắm khoảng 105.000 cổ phiếu, theo hồ sơ công bố hôm thứ ba.

“Đây là giao dịch mua cổ phiếu trên thị trường mở lớn nhất của một giám đốc hoặc lãnh đạo Nike, và có lẽ là lớn nhất trong hơn một thập kỷ”, nhà phân tích Jonathan Komp của Baird Equity Research nhận định. “Chúng tôi xem động thái của Cook là tín hiệu tích cực cho tiến triển dưới thời CEO Elliott Hill và các hành động ‘Win Now’ của Nike”.

Động thái mua vào cổ phiếu diễn ra vài ngày sau khi Nike báo biên lợi nhuận quý suy yếu và doanh số ảm đạm tại Trung Quốc, dù CEO Hill đang cố gắng hồi sinh nhu cầu thông qua các kế hoạch marketing mới và đổi mới tập trung vào mảng chạy bộ và thể thao, đồng thời loại bỏ dần các dòng lifestyle kém hiệu quả.

Hill cũng tìm cách hàn gắn quan hệ với các nhà bán sỉ như Dick’s Sporting Goods để tăng độ hiện diện trước người mua trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu mới.

“Việc Tim Cook trở thành người mua nội bộ là một tín hiệu tích cực ở mức vừa phải”, David Sowerby, nhà quản lý danh mục tại Ancora Advisors cho biết. Công ty đầu tư này nói họ đã bán hết cổ phần Nike hơn một năm trước do “tác động kéo dài của một CEO kém hiệu quả”, tồn kho dư thừa, đổi mới yếu ở các danh mục chủ chốt như chạy bộ và mất thị phần vào tay đối thủ.

Tuy nhiên, chiến lược hiện tại đang gây áp lực lên biên lợi nhuận của Nike, vốn đã suy giảm hơn một năm qua trong khi nỗ lực giành lại vị thế tại thị trường Trung Quốc thiên về giá giảm đang chững lại.

Cổ phiếu Nike đã giảm gần 13% kể từ khi công bố kết quả ngày 18/12 và đang trên đà giảm năm thứ tư liên tiếp. Mã này, một trong những cổ phiếu tệ nhất của chỉ số blue-chip Dow Jones, chốt phiên thứ Tư ở 60 USD.

Cook là giám đốc độc lập chủ chốt của Nike từ năm 2016, khi đồng sáng lập Phil Knight rời ghế chủ tịch. Cook “vẫn cực kỳ thân thiết” với Knight, Komp nói, đồng thời cho biết ông đã tư vấn cho Nike trong các quyết định chiến lược quan trọng, bao gồm việc bổ nhiệm Hill năm ngoái.

Thành viên HĐQT và cựu CEO Intel, Robert Swan, tuần này cũng mua khoảng 8.700 cổ phiếu Nike với giá trị xấp xỉ 500.000 USD.

Gặp khó ở Trung Quốc

Nhìn chung, Nike đang cố gắng phục hồi sau một loạt sai lầm dẫn đến doanh số sụt giảm kéo dài và mất thị phần. Công ty có trụ sở tại Beaverton, Oregon, đã tập trung vào các dòng sản phẩm thời trang thường ngày và mất dần thị phần trong các lĩnh vực thể thao như chạy bộ.

Trung Quốc là một thị trường nan giải đối với Nike trong những quý gần đây. Các giám đốc điều hành của Nike trước đây đã nói với các nhà đầu tư rằng việc phục hồi thị trường Trung Quốc sẽ đòi hỏi cả thời gian và đầu tư.

Nike cảnh báo rằng sự suy yếu ở Trung Quốc sẽ tiếp tục kéo dài và ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số bán hàng. Công ty dự kiến doanh thu toàn cầu sẽ giảm ở mức thấp một chữ số trong quý hiện tại, bất chấp dự báo tăng trưởng ở Bắc Mỹ.

Một vấn đề mang tính cấu trúc lớn hơn là sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu nội địa Trung Quốc. Financial Times phân tích rằng các hãng như Anta, Li-Ning hay Xtep không còn là lựa chọn “giá rẻ”, mà đã xây dựng được hình ảnh thương hiệu, công nghệ sản phẩm và tinh thần dân tộc đủ mạnh để cạnh tranh trực tiếp với Nike và Adidas. Các thương hiệu nội địa tận dụng tốt xu hướng “guochao”, làn sóng ưa chuộng sản phẩm mang bản sắc Trung Quốc – khiến Nike mất dần lợi thế biểu tượng mà hãng từng nắm giữ.﻿

Ngoài ra, báo chí chỉ ra rằng gu thời trang và nhu cầu thể thao của người tiêu dùng Trung Quốc đang thay đổi nhanh chóng. Người trẻ có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm mang tính thời trang đường phố, thiết kế linh hoạt và cá nhân hóa cao, trong khi Nike bị đánh giá là chậm hơn trong việc tung ra các mẫu mã “bắt trend” so với các đối thủ nội địa vốn có chu kỳ thiết kế và sản xuất ngắn hơn.﻿

Từ chỗ là “mảnh đất vàng” của các thương hiệu phương Tây, Trung Quốc đang trở thành thị trường thử thách khắc nghiệt nhất đối với Nike – nơi thành công không còn được đảm bảo bởi danh tiếng toàn cầu, mà đòi hỏi sự thích nghi sâu sắc với văn hóa tiêu dùng, cạnh tranh nội địa và bối cảnh chính trị, kinh tế đặc thù. Giám đốc điều hành của Nike, Elliott Hill, người đã nghỉ hưu nhưng quay lại đảm nhận vị trí này năm ngoái, đang nỗ lực thanh lý hàng tồn kho cũ và thúc đẩy phát triển sản phẩm, đặc biệt là giày thể thao hiệu suất cao. Ông cũng đã tái cấu trúc cơ cấu doanh nghiệp của công ty và thay thế nhiều giám đốc điều hành cấp cao.

Theo: Reuters, Financial Times