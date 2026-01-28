Tìm cha mẹ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở Lâm Đồng

Ngày 28/1, UBND phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương đã phát đi thông báo tìm cha mẹ đẻ của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h10 ngày 26/1, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực trước số nhà 916 đường Nguyễn Văn Cừ (phường 1 Bảo Lộc) nên trình báo cơ quan chức năng.

Bé trai bị bỏ rơi nặng khoảng 2,3kg.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng phường 1 Bảo Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc. Qua kiểm tra, trẻ bị bỏ rơi là bé trai, nặng khoảng 2,3kg và ước khoảng 3 ngày tuổi.

Thời điểm được phát hiện, cháu bé mặc đồ sơ sinh màu trắng, đội mũ len màu vàng, được quấn trong chăn trắng, chân mang bao màu vàng.

Ngay sau đó, UBND phường 1 Bảo Lộc đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa bé trai đến Mái ấm Tín Thác trên địa bàn để tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng. UBND phường đề nghị cha mẹ đẻ hoặc người thân hợp pháp của trẻ đến liên hệ trước ngày 2/2/2026 để làm thủ tục nhận lại con theo quy định.

Sau thời hạn trên, nếu không có người đến nhận, địa phương sẽ đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục cho trẻ làm con nuôi theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin liên quan, người dân liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường 1 Bảo Lộc (điện thoại: 0263.3732.999) trước ngày 2/2/2026.