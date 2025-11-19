Tìm cách ngăn lũ tràn vào trại nuôi cá tầm, người đàn ông bị nước cuốn mất tích

Tối 19/11, ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương ( Lâm Đồng ) cho biết thông tin trên.

Nước lũ ùa về thôn Đông Mang, xã Lạc Dương. (Ảnh: K.P)

Khoảng 16h30 cùng ngày, ông Thắng (38 tuổi, chủ một trang trại nuôi cá tầm) trên địa bàn thôn Đông Mang (xã Lạc Dương) bị nước lũ cuốn trôi mất tích trong lúc làm việc tại trang trại nuôi cá tầm của mình.

Theo người dân, vào thời điểm trên, tại xã Lạc Dương xảy ra mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, nước chảy xiết và cuồn cuộn. Sợ nước lũ chảy vào trang trại nuôi cá tầm nên ông Thắng tìm cách gia cố bờ đê ngăn lũ.

Dưới lực cuốn rất mạnh của dòng nước lũ, ông Thắng bị nước cuốn trôi mất tích.

UBND xã Lạc Dương và các lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Do mưa lớn và nước chảy mạnh, các lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ. Lúc 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận khu vực ông Thắng bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Tuy nhiên, trời mưa rất to, nước lũ tràn về mạnh nên công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn chưa thể triển khai.

Cũng trong chiều 19/11, mưa lớn kéo dài khiến đất đá, cây cổ thụ trên taluy dương sụt lún, đổ ập xuống mặt đường đèo Mimosa khiến giao thông 2 chiều ách tắc. Thông tin từ người dân, khoảng 16h, mưa lớn kéo dài suốt những ngày qua khiến đất đá, cây gỗ từ taluy dương sạt trượt, đổ xuống mặt đường đèo Mimosa.

Thời điểm này, một số tài xế điều khiển phương tiện lưu thông qua khu vực phát hiện, né tránh kịp thời nên không thiệt hại về người và tài sản.

Tại hiện trường, cây gỗ đổ ập chắn ngang đèo khiến giao thông 2 chiều bị ách tắc. Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt phong tỏa hiện trường, di chuyển đất đá, cây ngã đổ, đảm bảo giao thông qua khu vực.

Được biết, taluy dương sạt lở khiến một số công trình dân dụng ở phía trên bị lộ chân móng, nguy cơ đổ sập. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.