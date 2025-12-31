Tìm app chat mới, đừng quên Việt Nam còn có Lotus Chat với khả năng bảo mật "tầng tầng, lớp lớp"

Trong bối cảnh kỷ nguyên số đầy rẫy những rủi ro, cảm giác bất an khi trao đổi thông tin trên các ứng dụng quen thuộc đang ngày càng lớn dần. Những sự cố về lộ lọt dữ liệu, tin nhắn riêng tư bị chụp lại hay phát tán tràn lan đã khiến không ít người dùng rơi vào trạng thái "tiến thoái lưỡng nan": không hài lòng với ứng dụng cũ nhưng chưa biết đi về đâu.

Thay vì mải mê tìm kiếm những cái tên xa lạ từ nước ngoài với rào cản ngôn ngữ hay máy chủ xa xôi, đây là lúc bạn nên cân nhắc một ứng viên sáng giá ngay tại sân nhà: Lotus Chat. Đây là một ứng dụng nhắn tin chuyên biệt, sẵn sàng trở thành "vùng xanh" an toàn cho những ai đang muốn tìm kiếm một công cụ liên lạc chuyên biệt, tập trung cho công việc và được tăng cường bảo mật để tránh khỏi những rắc rối "tai bay vạ gió" trên môi trường mạng.

Ứng dụng nhắn tin Lotus Chat đã phát triển nhanh chóng kể từ khi ra mắt

App chat bảo mật cao: Người lạ không thể làm phiền

Điểm sáng đầu tiên khiến Lotus Chat trở nên khác biệt so với phần còn lại chính là tư duy bảo vệ danh tính người dùng ngay từ khâu kết nối. Nếu như ở các nền tảng khác, số điện thoại hay tên thật là "chìa khóa" để tìm kiếm khiến bạn dễ dàng bị lộ danh tính, thì Lotus Chat giải quyết triệt để vấn đề này bằng tính năng "Bí danh". Người dùng có thể tạo ra những danh tính ảo hoàn toàn khác biệt để tham gia vào các hội nhóm hay trò chuyện với người lạ mà không lo sợ thông tin cá nhân bị khai thác.

Tính năng “Bí danh” trên Lotus Chat giúp người dùng chat an toàn hơn

Kết hợp với cơ chế chặn tìm kiếm qua số điện thoại nếu không được cho phép, ứng dụng này giúp bạn hoàn toàn "tàng hình" trước những ánh mắt tò mò, loại bỏ nỗi lo bị thêm vào các nhóm "rác" hay bị quấy rầy bởi những tin nhắn quảng cáo không mong muốn.

Tuy nhiên, "vũ khí" mạnh nhất của Lotus Chat lại nằm sâu trong các tính năng kiểm soát nội dung hội thoại. Ứng dụng cung cấp quyền năng tối thượng cho người dùng với khả năng chặn chuyển tiếp (forward) và chặn chụp màn hình (screenshot) đối với các đoạn chat quan trọng. Tính năng này đóng vai trò như một cam kết ngầm rằng: những gì bạn nói ra sẽ chỉ ở lại trong cuộc hội thoại đó, đối phương không thể lén lút lưu lại hay phát tán ra bên ngoài làm ảnh hưởng đến uy tín của bạn.

Tính năng hữu ích trên Lotus Chat mà rất nhiều người sẽ cần: Không cho phép xóa tin nhắn 2 chiều

Chưa dừng lại ở đó, hệ thống bảo mật còn được gia cố bằng những lớp khóa chặt chẽ khác. Đó là khả năng mã hóa tin nhắn, thiết lập tin nhắn tự hủy sau một khoảng thời gian nhất định, hay tính năng chống xóa/sửa tin nhắn giúp lưu lại bằng chứng nguyên vẹn trong các cuộc tranh luận. Cuối cùng, tính năng "Két sắt" đóng vai trò như chốt chặn cuối cùng, là nơi cất giữ những dữ liệu nhạy cảm nhất mà chỉ chủ nhân thiết bị với mã khóa riêng biệt mới có thể tiếp cận.

Trải nghiệm thuần Việt: Tiện lợi hơn, gần gũi hơn và thông minh hơn

Bảo mật chặt chẽ nhưng Lotus Chat không hề đánh đổi sự tiện dụng hay trải nghiệm người dùng. Ứng dụng chứng minh sự thấu hiểu thói quen người Việt thông qua khả năng gửi file dung lượng lớn lên tới 1GB mà không làm giảm chất lượng hình ảnh hay video.

Đối với môi trường làm việc nhóm, tính năng Convo (hội thoại trong hội thoại) giúp phân luồng các chủ đề bàn luận mạch lạc, tránh tình trạng trôi tin nhắn khiến thành viên bỏ lỡ thông tin. Những chi tiết nhỏ nhưng tinh tế như tích hợp Lịch Âm/Dương hay tính năng nhắc hẹn ngay trong khung chat cũng cho thấy nỗ lực của đội ngũ phát triển trong việc tạo ra một sản phẩm thực sự hữu dụng cho đời sống người Việt.

Trợ lý ảo Lota chính là một thư ký cá nhân nhắc lịch chính xác cho bạn

Không chỉ là công cụ làm việc khô khan, Lotus Chat còn mang đến trải nghiệm sử dụng thú vị và hiện đại. Trợ lý ảo Lota được tích hợp sẵn đóng vai trò như một thư ký riêng đắc lực, giúp ghi nhớ và nhắc nhở lịch trình quan trọng, đảm bảo người dùng không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào. Với giới trẻ, các tính năng như voice sticker, chỉnh sửa ảnh nhanh hay tùy biến giao diện giúp các cuộc hội thoại trở nên sinh động và giàu cảm xúc hơn.

Chỉ sau hơn 1 năm ra mắt, Lotus Chat đã bứt phá mạnh mẽ trên thị trường ứng dụng nhắn tin tại Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, ứng dụng này đã sở hữu hệ sinh thái gần 2 triệu người dùng. Cụ thể, nền tảng này ghi nhận hơn 1 triệu lượt tải trên Google Play Store; trong khi đó tại mặt trận iOS, Lotus Chat đã có thời điểm vươn lên Top 3 ứng dụng chat và Top 13 ứng dụng miễn phí trên App Store vào tháng 5/2025.

Có thể ở thời điểm hiện tại, Lotus Chat chưa phải là cái tên phủ sóng rộng khắp nhất, nhưng chắc chắn là một trong những lựa chọn an toàn nhất và thấu hiểu người dùng Việt nhất. Bởi vậy, đây là một lựa chọn nên được ưu tiên nếu như bạn muốn sử dụng một app chat an toàn.