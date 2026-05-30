Tìm 5 người liên quan vụ bé 2 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dã man ở TP.HCM

Minh Tuệ
Để tìm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu K. (2 tuổi, là cháu bé bị bạo hành dã man ở xã Hoà Hiệp (TP.HCM), Công an phát thông báo truy tìm 5 người thân có liên quan.

Liên quan đến vụ “Cháu bé 2 tuổi bị bạo hành dã man ở TP.HCM” như đã thông tin, ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm 5 người liên quan vụ việc. 

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án “Hành hạ con” xảy ra ngày 2/5 tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, TPHCM. Vụ án có bị hại là cháu N.G.K. (SN 2024); cháu bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, ngụ phường Trung Mỹ Tây) cùng cha dượng là Danh Chơn (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang) hành hạ gây thương tích nặng.

Danh Chơn

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Để tìm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu K., Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm 5 người thân có liên quan đến cháu K. và Trúc, gồm: bà Nguyễn Thị Kim Tịnh (SN 1972, mẹ ruột của Trúc); ông Nguyễn Minh Thái (SN 1994), bà Trần Thị Trà My (SN 1998, cùng là em ruột của Trúc); bà Nguyễn Thị Hoàng Trâm (SN 1990, chị ruột của Trúc), ông Nguyễn Đức Bảo (cha ruột cháu K.).

 Công an đề nghị công an các xã, phường trên cả nước hỗ trợ thông báo rộng rãi đến người dân; rà soát trên địa bàn quản lý có các cá nhân có tên nêu trên hay không để Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra xử lý vụ án theo quy định.

Đồng thời, các cá nhân có tên trên đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM qua số điện thoại 0945.344.544 để làm việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu K.. Mọi thông tin trao đổi liên hệ điều tra viên Trần Khương Tú, địa chỉ Công an xã Hoà Hiệp (ấp Phú Thọ, xã Hoà Hiệp, TP.HCM). 

Trước đó, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé N.G.K. (con ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch: toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm.

Thương tích trên người cháu bé

Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị. Qua điều tra, Công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé.

Chỉ trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Tình trạng này cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

