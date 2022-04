Tun Phạm tên thật là Phạm Đức Huy, là TikToker sinh năm 1997 nổi tiếng khi đang sở hữu kênh TikTok 2,8 triệu lượt theo dõi. Tuy theo học tại Học viện Báo chí và tuyên truyền với ước mơ trở thành MC, Tun Phạm lại rẽ hướng sang sự nghiệp sáng tạo nội dung như hiện tại với nhiều thành tựu đáng nể và khả năng "cá kiếm" đáng gờm trong giới TikToker.

Kiếm thu nhập trăm triệu mỗi tuần, công khai luôn cả bảng giá booking quảng cáo

Năm 2021, Tun Phạm từng tiết lộ rằng thu nhập mỗi tuần của mình đạt 100 triệu đồng. Hiện tại, con số này đã tăng thêm đáng kể vì anh tham gia nhiều công việc hơn và sự phủ sóng của Tun Phạm đã lớn hơn, từ làm MC, booking quảng cáo, nhà sáng tạo nội dung, diễn viên cho tới KOL. Anh chàng cũng từng công khai báo giá các hạng mục quảng cáo cho những ai thắc mắc. Cụ thể, với một bức hình đăng Facebook hoặc Instagram, anh chàng đã thu về từ 12-15 triệu VND.

Trong một bài phỏng vấn cá nhân, Tun Phạm đã từng chia sẻ: "Mình khá tự hào vì nhận thấy bản thân là một trong những người được các nhãn hàng tìm đến đầu tiên. Thời gian trước, 1 ngày mình nhận mấy quảng cáo là đủ sống rồi vì 1 hợp đồng của mình cũng bằng 2, 3 tháng lương của người khác. So với các bạn cùng lứa tuổi, mình thấy bản thân không phải lo về mặt tài chính."

Đầu tư trái phiếu, cá kiếm hơn 200 triệu mỗi ngày từ kinh doanh

Trước đây, Tun Phạm hay cho rằng chỉ nên chi tiêu vài phần, còn lại để tiền tiết kiệm theo lời khuyên của gia đình. Tuy nhiên, nhờ sớm được tiếp xúc, quen biết với nhiều người giỏi, anh đã rẽ hướng sang đầu tư, mở quán kinh doanh khi có nguồn thu nhập ổn định. Hiện tại, anh đang là chủ của hai thương hiệu bánh Huế và kính mắt.

Trả lời cho câu hỏi về doanh thu 1 ngày của 2 thương hiệu mà Tun Phạm đang kinh doanh trong VyTalk của MC Khánh Vy, anh chàng không ngại ngần: "Từ năm lớp 11, mỗi tháng Tun đã kiếm được khoảng 15 triệu rồi. Sau đó người này người kia rủ kinh doanh. Doanh thu ngày đầu tiên của cửa hàng ăn uống mà Tun đang kinh doanh là 16 triệu, còn kính mắt thì đã tăng gấp 10, khoảng 205 triệu".

Ngoài kinh doanh, Tun còn đầu tư vào trái phiếu. Theo TikToker, trái phiếu an toàn hơn cổ phiếu vì có tính rủi ro thấp hơn. Nhưng trước khi đầu tư anh chàng cũng cân nhắc, xem xét kỹ là bản thân mình nên đầu tư, mua trái phiếu ở công ty nào thì an toàn, chứ không phải lao vào mua mà không tìm hiểu. Tun Phạm cũng chia sẻ phần lãi mà trái phiếu mang lại thì không nhiều, chỉ nhỉnh hơn khoảng 2 - 3% so với gửi tiết kiệm ở ngân hàng vì chúng chỉ là một khoản đầu tư an toàn.

“Tun yêu tiền chứ, có tiền mới sống tốt được nhưng kiếm được đồng tiền không dễ”

Trải qua quãng thời gian tuổi thơ khó khăn, tới khi lớn lên hiểu được giá trị thực sự của đồng tiền, Tun Phạm cho rằng bản thân luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Bởi một lúc nào đó, anh thực sự muốn báo hiếu bố mẹ bằng vật chất chứ không chỉ bằng mỗi tình cảm. Anh chàng không ngần ngại thừa nhận: "Tun yêu tiền chứ… Bởi vì sao, vì có tiền mới sống tốt, sống hạnh phúc được". Tuy nhiên, Tun cũng cho rằng yêu tiền không có nghĩa là bất chấp mọi cách để kiếm được tiền.

Theo Tun Phạm nhận định, với mức thù lao nhận được, dù nhiều hay ít, chính là sản phẩm của sự lao động chăm chỉ, sự chịu khó phát triển bản thân, thậm chí lao đầu vào thực hiện những việc khó, bởi nếu kiếm tiền đơn giản thì mọi người đều giàu có cả rồi. Anh cho rằng để kiếm nhiều tiền là một hành trình dài nỗ lực, từ giai đoạn bạn không là ai, bị coi thường cho đến lúc bạn nhen nhúm lên một chút và được quan tâm.

Ở tuổi 25, Tun Phạm cảm thấy bản thân đã thực sự tự do tài chính vì đã tự chủ được nguồn tài chính của mình, tự kiếm được tiền, tự tiêu tiền mà không phụ thuộc vào bất cứ ai. Ước mơ của anh chàng sau này là sở hữu một căn biệt thự thật lớn trị giá khoảng 30 tỷ đồng, trở thành người dẫn chương trình hàng đầu Việt Nam hay sở hữu những xế hộp sang, xịn…

Ảnh: Tổng hợp

