TikToker trẻ tuổi lên mạng hồn nhiên phát ngôn về nghề nhạy cảm, báo động sự lệch chuẩn nhận thức

Những buổi phát sóng này phản ánh một thực trạng đáng lo ngại về nhận thức của một bộ phận giới trẻ hiện nay trên không gian số.

Những ngày qua, không gian mạng xôn xao trước chuỗi buổi phát sóng trực tiếp (livestream) của một cô gái trẻ tuổi trên nền tảng TikTok. Không chỉ gây chú ý bởi độ tuổi còn rất trẻ, TikToker này còn khiến đông đảo người xem ngỡ ngàng khi thản nhiên chia sẻ, bình luận và thậm chí ngầm thể hiện sự tự hào về công việc "KTV" (kỹ thuật viên - thuật ngữ thường dùng để chỉ nhân viên phục vụ, tiếp thị trong các cơ sở dịch vụ nhạy cảm như karaoke, massage).

Sự việc nhanh chóng leo thang thành một làn sóng tranh cãi dữ dội khi cô gái không ngừng có những phát ngôn mang tính thách thức, lệch chuẩn, phản ánh một thực trạng đáng lo ngại về nhận thức của một bộ phận giới trẻ hiện nay trên không gian số.

Sự lệch chuẩn trong nhận thức

Trong các đoạn clip được cắt ra từ buổi livestream thu hút hàng ngàn lượt xem, cô gái trẻ xuất hiện với thái độ vô cùng tự tin, thậm chí có phần bất chấp. Thay vì giữ sự cẩn trọng đối với những ngành nghề mang tính nhạy cảm, dễ phát sinh biến tướng xã hội, cô lại công khai bình luận và chia sẻ về công việc KTV như một ngành nghề hoàn toàn bình thường, không có gì phải giấu giếm hay ngần ngại.

Đáng chú ý hơn, trong phần bình luận trực tiếp, không ít tài khoản người dùng, phần lớn là các bạn trẻ còn liên tục để lại lời nhắn ngỏ ý "xin chỗ làm", khen ngợi ngoại hình hay tò mò hỏi về thu nhập. Đáp lại những bình luận này, cô gái trẻ tiếp tục khẳng định bản thân vẫn sống đàng hoàng. Việc một công việc vốn chịu nhiều định kiến và có nguy cơ biến tướng lại được thảo luận thản nhiên, công khai và nhận được sự hưởng ứng từ một nhóm khán giả nhỏ tuổi đã tạo nên một bức tranh lệch chuẩn nhận thức vô cùng đáng báo động.

Làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng: "Khó hiểu", "ngán ngẩm" và lo ngại cho thế hệ trẻ

Ngay khi các hình ảnh và nội dung livestream được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội khác như Threads, cộng đồng mạng đã đồng loạt lên tiếng phản đối gay gắt. Phần lớn netizen bày tỏ sự ngán ngẩm trước tư duy có phần nông cạn, thiếu chín chắn của TikToker trẻ tuổi này.

Nhiều người dùng không giấu nổi sự bất bình: "Ý là làm KTV tự hào lắm hay sao? Thật sự phát tởm với những phát ngôn kiểu này". Một số ý kiến khác lại thẳng thắn chỉ trích sự lệch lạc trong quan điểm sống: "Xem livestream mà bất ngờ vì thái độ tự tin đến khó hiểu, lại còn cảm ơn bố mẹ đã nuôi dạy đàng hoàng trong khi phát ngôn hoàn toàn thiếu nhận thức".

Bên cạnh sự phẫn nộ, điều làm cộng đồng mạng lo lắng nhất chính là hiệu ứng đám đông đối với nhóm khán giả nhỏ tuổi (kids/Gen Z). Việc các nội dung này xuất hiện tràn lan trên livestream TikTok, nơi thuật toán dễ dàng phân phối đến đối tượng thanh thiếu niên có thể khiến nhiều trẻ em có cái nhìn sai lệch về giá trị lao động, cho rằng việc theo đuổi những công việc nhạy cảm hay lệch chuẩn là con đường ngắn để có thu nhập mà không cần học vấn hay rèn luyện kỹ năng.

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Hệ lụy của trào lưu bất chấp dư luận để câu tương tác

Hiện tượng các bạn trẻ sẵn sàng phát ngôn sốc, bình thường hóa những vấn đề nhạy cảm để thu hút lượng xem không phải là mới, nhưng ngày càng biến tướng phức tạp. Trên các nền tảng video ngắn, ranh giới giữa việc "chia sẻ cá tính" và "vi phạm chuẩn mực đạo đức" thường xuyên bị xóa mờ nhằm mục đích tăng lượng theo dõi, nhận quà tặng trực tiếp hoặc kéo người dùng về các kênh mạng xã hội khác.

Việc cô gái trẻ thách thức dư luận, gắn đường dẫn liên kết đến các ứng dụng nhắn tin riêng (như Telegram) ngay trên màn hình livestream cũng đặt ra dấu hỏi lớn về nguy cơ kéo theo những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lừa đảo biến tướng trên không gian mạng.

Chuông cảnh báo về quản lý nội dung số và giáo dục định hướng giới trẻ

Sự việc TikToker trẻ tuổi phát ngôn lệch chuẩn về công việc KTV là một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ gửi đến cả cơ quan quản lý, các nền tảng mạng xã hội và gia đình. Đối với các nền tảng mạng xã hội: Cần có bộ lọc nội dung và cơ chế kiểm duyệt livestream nghiêm ngặt hơn, đặc biệt đối với các tài khoản thuộc sở hữu của người chưa thành niên hoặc các buổi phát sóng có nội dung định hướng sai lệch, cổ xuy lối sống không lành mạnh.

Đối với gia đình và nhà trường: Việc quản lý thời gian sử dụng internet cũng như định hướng giá trị sống, nhận thức về nghề nghiệp cho thanh thiếu niên cần được quan tâm sát sao hơn. Trẻ em cần được trang bị "sức đề kháng" trước những thông tin độc hại trên mạng. Đối với cộng đồng: Việc kiên quyết tẩy chay, không thả tim, không chia sẻ hay bình luận hưởng ứng các nội dung lệch chuẩn là cách hiệu quả nhất để loại bỏ những "idol" tự xưng vô giá trị khỏi không gian số.