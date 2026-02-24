TikToker "Thắng không kịp" chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty "đuổi việc"

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi hành hung vợ khi người phụ nữ đang bế con nhỏ trên tay, gây phẫn nộ dư luận. Từ các chi tiết trong đoạn clip, cộng đồng mạng nhanh chóng đồn đoán nhân vật nam trong video là TikToker Thắng Phỏng (tên thật Phùng Văn Thắng).

Trước làn sóng chỉ trích, TikToker này từng khóa các nền tảng mạng xã hội cá nhân. Tuy nhiên, đến trưa ngày 24/2, tức khoảng một ngày sau khi vụ việc bùng lên, Thắng Phỏng đã mở lại kênh TikTok chính thức và đăng tải bài viết dài, chính thức lên tiếng về toàn bộ ồn ào.

Trong chia sẻ của mình, Thắng Phỏng mở đầu bằng lời xin lỗi gửi đến cộng đồng vì những gì đã xảy ra, thừa nhận hành động bộc phát trong lúc nóng giận là sai và khẳng định bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thắng Phỏng xác nhận anh và vợ cũ đã chính thức ly hôn từ tháng 12/2025. Theo lời anh, trong quá trình chung sống, cả hai từng trải qua nhiều mâu thuẫn, tổn thương và có những lần không giữ được bình tĩnh. Nam TikToker cho rằng dù hoàn cảnh ra sao, phản ứng của mình vẫn là sai và cần chịu trách nhiệm.

Liên quan đến các chi tiết lan truyền trên mạng, Thắng Phỏng cho biết bản thân có đầy đủ video, hình ảnh và bằng chứng liên quan đến sự việc, kể cả những thời điểm mọi chuyện vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, anh khẳng định sẽ không công khai các tư liệu này vì tôn trọng người từng là vợ và là mẹ của con mình.

Nam TikToker cũng nhấn mạnh rằng những cá nhân bị nhắc đến hoặc bị suy đoán trong câu chuyện hiện tại không liên quan đến sự việc, đồng thời cho biết đã và đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm. Anh cam đoan những gì chia sẻ là đúng sự thật và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời nói của mình.

Kết lại bài đăng, Thắng Phỏng gửi lời xin lỗi đến con gái, vợ cũ, các đối tác và những người bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết sẽ tạm dừng công việc trong một thời gian để nhìn lại bản thân và điều chỉnh lại mọi thứ. Nam TikToker khẳng định sự việc xin được khép lại và sẽ không tiếp tục nhắc đến vấn đề này.