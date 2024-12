Mr Pips cầm đầu đường dây lớn nhất trong lĩnh vực lừa đảo tài chính trên mạng.

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (Mr Pips, 30 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, 34 tuổi, trú tại Hà Nội), đến nay cơ quan công an đã xác định được 2.661 bị hại nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền khoảng 50 triệu USD.



Cơ quan điều tra mới tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Hiện còn rất nhiều bị hại khác chưa trình báo, cơ quan điều tra chưa xác định được thông tin, số tiền bị hại chiếm đoạt.

Trong quá trình xác minh bị hại, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn do bị hại nghĩ đây là trang sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống, việc bị mất tiền là do may rủi nên nhiều bị hại không trình báo. Thậm chí khi được cơ quan công an liên hệ, bị hại không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo.

Công an quận Cầu Giấy kiểm tra ô tô bị thu giữ trong vụ Mr Pips lừa đảo.

Cho đến khi án vụ được thông tin rộng rãi, các bị hại mới gọi tới cơ quan điều tra để trình báo. Theo một cán bộ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) có ngày điều tra viên nhận tới 100 cuộc gọi của nạn nhân.

Theo cơ quan công an, trong số các bị hại của đường dây lừa đảo này thường có tư tưởng nghĩ đây là đầu tư được - thua nên khi trình báo sẽ bị xử lý về hành vi đánh bạc, do đó không trình báo. Tuy nhiên, đối với các trường hợp bị lừa đảo thì cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin để làm căn cứ trả lại tiền cho bị hại.

Ngoài khó khăn khi xác định bị hại, cơ quan công an còn gặp khó khăn trong quá trình phá án.

Thượng úy Trần Công Hậu, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy cho biết, đầu tiên là phải kể đến việc tiếp cận và trinh sát nhằm hiểu, xác định cơ cấu tổ chức, vai trò của từng đối tượng trong ổ nhóm. Bởi đây là ổ nhóm tội phạm đặc biệt, được điều hành, sắp xếp cơ cấu nhân sự chặt chẽ, có phân cấp với quy mô hoạt động phạm tội trên toàn quốc và ở nước ngoài.

Dàn siêu xe bị thu giữ trong vụ Mr Pips lừa đảo.

Các đối tượng cầm đầu bố trí văn phòng chi nhánh ở những khu vực trung tâm, có bảo vệ, an ninh tòa nhà giám sát, lắp camera và cho người canh gác ở cửa nhằm cảnh giới và ứng phó khi cơ quan chức năng phát hiện.

Các đối tượng cầm đầu, điều hành hoàn toàn trên không gian mạng, qua các ứng dụng nhắn tin có độ bảo mật cao, dễ dàng xoá dấu vết, ẩn danh khi hoạt động phạm tội. Ngoài ra các đối tượng thường xuyên không ở Việt Nam, do đó quá trình điều tra phải hết sức khéo léo, bí mật và nhạy bén, không để lộ thông tin...

Các đối tượng là nhân viên trong các văn phòng có số lượng đông, luôn cảnh giác cao độ với mọi tiếp xúc bên ngoài và trong ở trong môi trường khép kín, không tiếp xúc với ai, hoạt động tội phạm hoàn toàn trên không gian mạng, qua điện thoại... vì vậy khó khăn trong việc xác định đối tượng, phát hiện hành vi, phương thức hoạt động, vai trò của từng đối tượng trong các văn phòng.

Phương thức thủ đoạn của hoạt động phạm tội của các đối tượng tinh vi và còn mới, ẩn danh dưới danh nghĩa của các công ty "ma" hoạt động trong lĩnh vực môi giới đầu tư chứng khoán. Các đối tượng hoạt động như những công ty hợp pháp ở các văn phòng, gây khó khăn trong công tác phát hiện tội phạm, tội danh của nhóm đối tượng.