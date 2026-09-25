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TikToker “Li Minh Hô Quận 7” bị xử phạt

Minh Tuệ
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Cơ quan chức năng đã xử phạt 12,5 triệu đồng với chủ tài khoản TikTok “Li Minh Hô Quận 7” vì có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động kinh dị, rùng rợn…

Ngày 25/9, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin với Dương Hồng Phúc (SN 2003, chủ tài khoản TikTok "Li Minh Hô Quận 7") với số tiền 12,5 triệu đồng.

Theo điều tra, Dương Hồng Phúc thực hiện livestream trên TikTok tại nhà riêng để "PK" (thách đấu nhận quà ảo) với một tài khoản khác. Theo luật chơi, ai nhận được ít quà hơn từ người xem sẽ phải chịu phạt.

- Ảnh 1.

Dương Hồng Phúc (SN 2003, chủ tài khoản TikTok "Li Minh Hô Quận 7") tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Do thua cuộc, Phúc đã chấp nhận thực hiện một hình phạt vô cùng nguy hiểm khi đặt hàng loạt mảnh vỡ sắc nhọn lên đùi và dùng vật cứng tác động mạnh. Hành động phản cảm này lại thu hút đến 48.000-63.000 người xem. Ngay sau phiên livestream, Phúc đã quy đổi quà tặng từ người xem thành tiền mặt và rút về tài khoản cá nhân.

Sau đó, công an đã mời làm việc với chủ tài khoản TikTok "Li Minh Hô Quận 7" về hành vi lệch chuẩn khi thực hiện các hành động gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cá nhân trên sóng trực tiếp (livestream) nhằm thu hút sự chú ý.

Tại cơ quan chức năng, Phúc khai động cơ thực hiện hành vi trên là để câu view (lượt xem), tăng tương tác nhằm nhận được tiền ủng hộ. Phúc đã nhận thức được sai lầm và cam kết với cơ quan chức năng sẽ không tái phạm việc đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Theo công an, vụ việc trên là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những người sáng tạo nội dung về việc bất chấp sức khỏe, sự an toàn của bản thân để đổi lấy quà ảo. Những hành vi này không chỉ vi phạm các quy định pháp luật mà còn gây tác động rất xấu đến tâm lý người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Tags

quận 7

livestream

TikTok

xử phạt vi phạm hành chính

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