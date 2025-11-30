TikToker Lệ Thuỵ "hẹn hò" người hơn 11 tuổi, từng có mối tình 6 năm chia tay vì mâu thuẫn tài chính

Đó chính là TikToker Lê Thụy hay còn gọi là Lê Thuỵ "cô cô nớt" (Tên đầy đủ là Lê Đặng Vỹ Thủy, SN 2000, hiện đang học tập và làm việc tại Nhật Bản).

Lê Thụy trên sóng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.

Cô nàng này sở hữu hơn 2,6 triệu follower trên TikTok - nổi lên như một hiện tượng mạng từ năm 2021nhờ các video hài hước trên TikTok, với câu nói nổi tiếng "Uống coconut không?". Với lối nói chuyện hài hước, tẻn tẻn; chia sẻ không ít chủ đề gần gũi, dí dỏm và độc lạ như "wax lông cánh", "bán quần xà lỏn"… Lê Thủy nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội, có thời gian chuyển hướng qua kinh doanh online.

Vừa qua, cô bạn gây bất ngờ khi xuất hiện trên sóng Bạn Muốn Hẹn Hò - phá chuỗi 25 năm độc thân nên chẳng ngại bay từ Nhật về Việt Nam để tham gia chương trình này. Và chàng trai độc thân - được chọn ghép đôi với nữ TikToker này là Nguyễn Quang Lợi (sinh năm 1989, quê Đà Lạt, Lâm Đồng) - làm trong lĩnh vực thiết kế - thi công nội thất.

Chàng trai cho biết đã trải qua nhiều mối tình. Có 1 mối tình gần đây kéo dài 6 năm - song đã chia tay do nhiều trục trặc về tài chính, quan điểm sống. Gu người yêu của Lợi là một cô gái hiện đại, hướng ngoại, tính cách thấu hiểu và quan tâm đối phương.

Trong lúc đó, Lê Thụy thật thà cho biết cô chưa từng có mối tình nào trong suốt 25 năm. "Cũng có nhiều người tiếp cận nhưng sau đó vài ngày lại thấy xa luôn rồi. Chắc không có duyên cũng chẳng có nợ luôn", cô chia sẻ. Hoặc cũng có thể do năng lượng mạnh mẽ và cá tính của cô khiến đối phương e ngại, theo lời Lê Thụy.

Lê Thụy cho biết cô đã ế 25 năm qua, chưa có mối tình nào.

Mong muốn của Lê Thụy về nửa kia là một người đàn ông đối lập với cô - trầm tính, biết cân bằng và đủ mạnh mẽ để “kéo cô xuống” mỗi khi quá bộc phát. Về vẻ ngoài Lê Thụy hài hước cho biết cô thích những người đẹp trai cỡ Cristiano Ronaldo, biết đá bóng thì càng tốt.

Đến phần "mở rào" đôi bên tặng nhau bánh làm từ dâu tây Đà Lạt, kẹo Nhật Bản. Trong phần trò chuyện, cả hai tìm thấy nhiều điểm tương đồng, bổ trợ lẫn nhau trong tính cách, quan điểm sống. Nữ TikToker cho biết bản thân nghiêm túc trong chuyện tình cảm, sẵn sàng bay từ Nhật về Việt Nam khi biết chương trình tìm đúng người phù hợp. Và trong tương lai cô cũng có dự định về Việt Nam làm việc.

Cả hai quyết định hẹn hò.

Cuối cùng, cả hai đồng ý bấm nút, quyết định hẹn hò - phá vỡ chuỗi 25 năm độc thân của Lê Thụy. Nữ TikToker vui mừng nắm tay bạn trai khoe ngay với mẹ đang ngồi phía dưới sân khấu.

Hiện tại, những đoạn clip trên show hẹn hò này của Lê Thụy đang viral trên mạng xã hội. Thu hút nhiều lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi thấy Lê Thụy đang đi du học ở Nhật Bản bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam - tham gia show hẹn hò. Có lẽ cô đàng đã muốn "thoát ế" lắm rồi đây.

Trên trang TikToker cá nhân, Lê Thụy cũng thường xuyên chia sẻ content về chuyện mong muốn có người yêu, bắt trend bẻ đũa đều là có người yêu,... hài hước, dí dỏm. Khoảng 1 năm trở lại đây, cô nàng du học Nhật Bản - tại đây Lê Thụy tìm được cách cân bằng cuộc sống để trở nên độc lập, trưởng thành, tự tin hơn.

Cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống tại Nhật Bản - đang trong hành trình nâng cấp, phát triển bản thân.

Nguồn: Bạn Muốn Hẹn Hò, Fbnv.