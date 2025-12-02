TikToker duy nhất đóng phim giờ vàng VTV mà khán giả không đòi "bằng cấp", thật hay diễn không tài nào nhận ra

Đó chính là Thái Hòa 88 (tên thật là Trịnh Vũ Thái Hòa, ở Hà Nội)!

Anh làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ô tô đã qua sử dụng, song được biết đến nhiều với vai trò TikToker, có hơn 1,7 triệu follow trên nền tảng này. Trong khoảng 1 năm trở lại đây, Thái Hòa còn viral khắp MXH khi bắt trend hoá thân thành G-Dragon tại Việt Nam.

Mới đây, nam TikToker tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện diễn xuất trong dự án Cách Em 1 Milimet. Bộ phim truyền hình chiếu khung giờ vàng trên sóng VTV, với sự tham gia diễn xuất của những cái tên đình đám như Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng,...

Thái Hòa vào vai bác sĩ sản khoa tên Trường - bạn học cũ của Ngân (Huyền Lizzie), Viễn (Hà Việt Dũng),... - đã lập gia đình nhưng vừa ly hôn, nuôi 1 cậu con nhỏ.

Diễn xuất của Thái Hòa 88 trong phim nhận về nhiều lời khen ngợi (Ảnh chụp màn hình)

Thái Hòa 88 trong phim có tính cách hài hước, dí dỏm, như "cây hài" trong nhóm bạn.

Dù anh chỉ là vai phụ, xuất hiện trong một vài phân cảnh, song nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người nhanh chóng nhận ra nam TikToker - đi đóng phim giờ vàng trên VTV.

Dù chưa qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào, song Thái Hòa 88 được công chúng đánh giá cao về khả năng nhập vai, từ diễn xuất đến đài từ đều rất tự nhiên. Nhiều người còn nhận xét anh chàng cứ như sinh ra để làm diễn viên mà dòng đời đưa đẩy làm kinh doanh.

Thái Hòa 88 xuất hiện trong một vài phân cảnh, vào vai bác sĩ sản khoa. Ảnh: FBNV.

"Anh này diễn đỉnh đấy chứ tự nhiên nha", "Tay ngang qua đóng phim giờ Vàng mà thấy oki quá nha", "Thái Hòa 88 đúng là sinh ra để làm diễn viên đấy, không cần bằng cấp gì nha", "Thái Hòa chuyển nghề làm diễn viên được đấy", "Idol diễn như không diễn nhỉ",... là những bình luận của cư dân mạng.

Đây không phải lần đầu tiên Thái Hòa đóng phim VTV.

Trước đó, nam TikToker này từng góp mặt diễn xuất với 1 vai cameo trong dự án cũng viral không kém, chính là Đi Giữa Trời Rực Rỡ 2024.

Thái Hòa vào vai một người chồng ngoại tình, khi đang lái xe chở nhân tình đi chơi thì vợ tới đánh ghen. Thời điểm này, nam TikToker hào hứng chia sẻ: "Sau 2 năm diễn TikTok đủ kiểu, cuối cùng đã có một ngày được xuất hiện trên phim truyền hình. Rất cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và yêu thương mình".

Thái Hòa 88 trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ (Ảnh chụp màn hình)

Lúc này, nam TikToker cũng nhận về nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng, còn khuyên anh nên theo học diễn xuất chuyên nghiệp vì có tố chất làm diễn viên.

Cả hai lần xuất hiện, Thái Hòa đều nhận về nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều dành lời khen ngợi cho khả năng diễn xuất của nam TikToker này. Nhiều người còn hài hước bình luận: "Đúng là kinh nghiệm diễn ngoài đời nhiều (làm content TikTok, hóa thân thành G-Dragon) nhiều nên là đóng phim thấy ổn quá nha".

Thời gian gần đây, nam Tiktoker này từng gây sốt MXH với những lần cosplay G-Dragon. Thời điểm có thông tin G-Dragon sẽ đến Việt Nam trình diễn, Thái Hòa đã liên tục cho ra mắt các video cover lại phong cách, thần thái, style của thần tượng. Anh còn tự nhận mình là "H-Chicken" - em trai "rọt" của G-Dragon khiến netizen liên tục phải thả "haha".

Thái Hòa 88 nổi tiếng với những lần cosplay G-Dragon.

Trên các nền tảng MXH của mình, Thái Hòa cũng nổi tiếng với các content hài hước, luôn bắt trend nhanh, có sự duyên dáng, tự nhiên trong cách diễn xuất khiến nhiều người ấn tượng.

Trong các video của Thái Hoà 88 còn có sự xuất hiện của con trai - Minh Khôi. Cậu bé cũng thu hút sự chú ý với khả năng nhận biết các dòng xe từ khi còn rất nhỏ. Cách đây không lâu, bố con Thái Hoà từng lên sóng trong show truyền hình Cha Con Vạn Dặm, hay Bố Ơi Mình Đâu Thế. Ngoài ra, Thái Hoà cũng quen biết nhiều người nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhau như diễn viên Tuấn Mõ, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh,...







