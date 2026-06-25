TikToker đăng pass hộp phấn dùng lủng đáy, dính kem chống nắng tùm lum: Nể người bán 1, nể người mua 10

“Không nể người bán, nể người mua”, một netizen bình luận.

Trên Threads mới đây, một bài đăng liên quan đến chủ đề pass đồ (thanh lý) mỹ phẩm đang thu hút tới hơn 700k lượt xem. Theo đó, chủ nhân bài đăng bày tỏ sự khó hiểu khi một TikToker đăng bán lại những món đồ mỹ phẩm đã dùng gần hết. Trong clip, những món đồ này được pass lại với mức giá khoảng 100 nghìn đồng.

Được biết, TikToker mà cộng đồng mạng đang nhắc đến sở hữu 613k người theo dõi trên TikTok và có tới 127 triệu lượt thích. Nữ TikToker này thường làm clip về chủ đề xoay quanh cuộc sống đời thường, chia sẻ các món đồ bản thân hay sử dụng, gắn link affiliate. Nhiều người cho rằng nữ TikToker có cuộc sống khá giả khi thường đăng tải các clip chia sẻ về những món đồ mỹ phẩm đắt tiền, không ngại đầu tư vào đồ làm đẹp, quần áo,...

Nữ TikToker gây tranh cãi khi pass hộp phấn đã dùng chạm đáy

Tuy nhiên, đoạn clip thanh lý lại đồ mỹ phẩm của cô lại gây ra nhiều tranh cãi. Bởi hầu hết những món đồ trong clip đều đã được sử dụng gần hết. Thậm chí hộp phấn còn thấy rõ đã dùng chạm đáy, kem nền còn 2/3 chai,... cũng được đem pass.

Trong đoạn clip của mình, nữ TikToker này cũng tự nêu ra tình trạng của các món đồ: “Mình pass đi để mua hộp mới, tình trạng hiện đang như này. Không phải là mốc mà sẽ hơi “chai phấn” một chút do đôi khi cọ dính kem chống nắng nên sẽ như vậy. Thực ra còn nhiều lắm đó, trông lủng đáy nhưng mà vẫn dùng được nhiều”.

Tình trạng của những món đồ đưiợc pass khiến không ít người bày tỏ: "Nể người mua thật!"

Phía dưới phần bình luận, nhiều người để lại ý kiến trái chiều bởi tình trạng các món đồ đều rất “hỏi chấm”. Không ít người bày tỏ sự tò mò rằng ai sẽ mua những món mỹ phẩm này để sử dụng tiếp. Bởi theo một số người, các sản phẩm dùng cho da mặt nên được chọn lựa kỹ càng, tránh dùng chung với người khác. Chưa kể, những món đồ này đều trông đã cũ, lủng đáy, không được giữ gìn cẩn thận thì nên cân nhắc khi mua.

Một số bình luận của netizen:

- “Không nể người bán mà thấy nể ai mua được những món đồ này”.

- “Không bàn đến giá tiền hay hàng cao cấp gì nhưng nhìn tình trạng như vậy cũng có thể đăng pass sao? Mà có người mua thật mới bó tay”.

- “Ai bảo mua về dùng test thì mình cũng chịu luôn. Ít nhất cũng nên chỉn chu hẵng đem pass chứ”.

- “Mà dùng cọ dính kem chống nắng làm chai hết phấn rồi thì dùng kiểu gì nữa hả mọi người?”.

- “Nhưng hộp phấn thấy cả đáy hộp rồi vẫn thanh lý nữa hả? Chai kem nền cũng sắp chạm đáy rồi…”.

- “Thật sự là pass sao mọi người? Tò mò hơn là mọi người mua về thật à?”.

Dân tình để lại nhiều bình luận tranh cãi

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