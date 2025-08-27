TikToker Bốp tỉnh lại sau gần 2 tháng hôn mê, khóc nức nở khi biết bạn thân song sinh người Việt đã qua đời

Hồi tháng 7/2025 vừa qua, thông tin về vụ tai nạn ở Đức của 3 du học sinh Việt khiến Hoàng Trung Hiếu (tức TikToker Bốp, 27 tuổi) bị thương nặng và 2 anh em sinh đôi (23 tuổi) qua đời đã gây chấn động.

Gần 2 tháng trôi qua (tính từ thời điểm vụ tai nạn xảy ra hôm 6/7), tình hình của Bốp vẫn được cư dân mạng theo dõi. Vào ngày 16/8 vừa qua, tờ Frankfurter Rundschau (báo địa phương) đã đăng tải những chia sẻ mới nhất về Bốp. Tờ này đã trao đổi với anh Phong Huỳnh - một người gốc Việt đang sống ở Frankfurt và cô Hạnh Nguyễn (52 tuổi) - mẹ Bốp.

Anh Phong Huỳnh (trái) và mẹ Bốp (phải)

Theo đó, Phong Huỳnh cập nhật với phóng viên rằng bác sĩ khẳng định Hiếu đang tiến triển rất tốt. Anh Phong đã đưa giấy bút và Hiếu đã có thể viết vài từ ngắn gọn để giao tiếp: “Tinh thần của Hiếu khá hơn nhiều, còn hỏi thăm về bạn gái hiện sống ở Việt Nam. Hiếu đăng nhập mạng xã hội và hào hứng khoe với tôi bức ảnh bạn gái. Nhìn thấy điều đó, mẹ Hiếu cũng hạnh phúc ra mặt”.

Vài ngày sau đó, Phong Huỳnh tiếp tục thông báo tin vui hơn: “Hiếu đã có thể nói chuyện trở lại”. Dù không nhớ được vụ tai nạn nhưng khi đọc trên điện thoại rằng hai anh em song sinh đã qua đời, Hiếu bật khóc nức nở. Cậu nói với mẹ: “Con thực sự đã quá may mắn”. Hiện tại, Hiếu gần như chỉ nhìn được bằng một bên mắt. “Hiếu cũng rất vui vì mẹ ở bên cạnh. Đó là một chàng trai rất lạc quan, muốn sớm hồi phục để trở về Stuttgart”.

Chia sẻ với phóng viên, cô Hạnh Nguyễn cho biết mỗi ngày cô đều di chuyển từ Frankfurt đến Bad König (Odenwald, Đức) để chăm sóc con. Tại bệnh viện phục hồi chức năng thần kinh và ngoại thần kinh giai đoạn sớm, Hiếu đã trải qua một ca phẫu thuật não và tiếp tục được điều trị.

“Con trai tôi hiện đã tỉnh lại sau cơn hôn mê và không còn nằm ở khoa hồi sức tích cực nữa. Nhưng nó vẫn chưa thể đứng dậy được.

Ngay khoảnh khắc nhận ra rằng mình đã mất đi phần cẳng chân, ánh mắt Hiếu nhìn tôi như muốn hỏi: ‘Giờ con còn chơi bóng đá thế nào được nữa?’ vì nó vốn rất thích thể thao. Có những ngày Hiếu rất bồn chồn, cố gắng gỡ bỏ ống truyền, trông như thể muốn bật dậy để về nhà. Các bác sĩ nói rằng nó còn trẻ, đầy năng lượng. Nó muốn được làm gì đó” - cô Hạnh nói.

Trước đó, nghe tin Hiếu cùng 2 người bạn ở Frankfurt đã bị một tài xế ô tô tông trúng khi đang đi xe điện, cô Hạnh Nguyễn chết lặng, không nói nên lời. “Tôi đã sốc. Tôi khóc rất nhiều”.

Khi đã bình tĩnh hơn, cô Hạnh hỏi Khánh Vân - bạn gái của Hiếu và cũng là người báo tin đầu tiên: “Tai nạn nghiêm trọng đến mức nào?”. Vân nói rằng 2 người bạn của Hiếu - cặp song sinh 23 tuổi đã tử vong còn Hiếu bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, đồng thời phải cắt cụt một phần cẳng chân và rơi vào hôn mê.

Bốp ở thời điểm mới được đưa vào bệnh viện sau vụ tai nạn

Cô Hạnh quyết định bay sang Đức nhanh nhất có thể. “Nếu con tôi cũng chết và tôi không còn cơ hội được gặp nó lần cuối thì sao?” - đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô. Với sự giúp đỡ của gia đình và chính quyền, chỉ trong vài ngày cô đã xin được visa và lần đầu tiên đặt chân đến nước Đức.

Anh trai của cô Hạnh Nguyễn (tức là cậu của Bốp) cũng sống ở Đức nhiều năm nhưng ở Nordrhein-Westfalen, cách khá xa Frankfurt. Vì vậy cô Hạnh hiện đang sống tại nhà của Phong Huỳnh cùng gia đình anh. Phong Huỳnh không chỉ hỗ trợ cô Hạnh trong việc chia sẻ với báo chí địa phương mà còn giúp mẹ Bốp trong trong sinh hoạt hàng ngày cũng như tại bệnh viện. Bởi lẽ, cô Hạnh không nói được tiếng Anh hay tiếng Đức.

Cách đây một tháng, cô Hạnh và anh Phong vẫn còn là những người xa lạ: “Cộng đồng người Việt ở đây gắn kết lắm. Khi vợ tôi đọc tin về vụ tai nạn trên báo, chúng tôi muốn trở thành chỗ dựa cho chị Hạnh ở một đất nước xa lạ. Chúng tôi muốn mang đến cho chị một nơi để có thể hồi phục năng lượng. Với chúng tôi, chị đã trở thành một thành viên trong gia đình. Hai đứa nhỏ nhà tôi cũng rất yêu quý chị”.

Về phần mình, cô Hạnh rất trân trọng, biết ơn sự hỗ trợ này của anh Phong và gia đình, đồng thời cũng xúc động trước tấm lòng của rất nhiều người vì đã giúp đỡ 2 mẹ con trong chiến dịch gây quỹ. Khi ở Việt Nam, cô Hạnh làm nghề tự do như trông trẻ hoặc giúp việc gia đình nên không có thu nhập cố định.

Trong cuộc trò chuyện, cô Hạnh cũng chia sẻ rằng mình từng quen biết cặp song sinh người Việt đã thiệt mạng trong tai nạn. “Con trai tôi quen họ vài năm trước tại Việt Nam, khi cùng tham gia một khóa học để thi chứng chỉ tiếng Đức. Họ cũng từng đến thăm nhà tôi” - khi nhắc lại kỷ niệm này, cô Hạnh vô cùng xúc động.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Về người tài xế gây ra vụ tai nạn E-Scooter ở Frankfurt, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tạm giam để phục vụ điều tra.

Mẹ Bốp nói rằng nỗi lo cho con trai vẫn là ưu tiên lớn nhất, nhưng cô vẫn luôn tự hỏi: “Liệu kẻ gây tai nạn có ý thức được những gì anh ta đã gây ra không? Hai người trẻ đã qua đời và gia đình họ sẽ phải mang nỗi đau này suốt đời. Con trai tôi thì không còn có thể xây dựng tương lai theo cách mà nó hằng mong muốn. Ngay cả cô bạn gái đi phía sau ba người trên một chiếc xe điện tuy không bị thương, nhưng cũng đã bị sang chấn tâm lý. Tôi chỉ mong anh ta ít nhất hãy chịu trách nhiệm cho hành động của mình”. Đến nay, cô Hạnh và gia đình vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi nào từ phía tài xế.

(Nguồn: Frankfurter Rundschau)

