TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng

Nam TikToker V.P., người được biết đến với những video phanh phui hoạt động của các đường dây lừa đảo trong các khu tự trị ở Campuchia, hiện đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Với gần 7 triệu lượt thích và hơn 450.000 lượt theo dõi, kênh TikTok của anh được xem là một trong những nguồn cảnh báo đáng xem, đặc biệt đối với giới trẻ - những người dễ bị cuốn theo những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" từ các đường dây bất hợp pháp.

Kênh TikTok của V.P.

Trong nhiều tháng qua, V.P. đăng tải video đều đặn, mô tả chi tiết cách thức các băng nhóm dụ dỗ, giam giữ và ép buộc lao động Việt Nam tại Campuchia. Giọng kể chân thực, dữ liệu thu thập từ thực tế và lời nhắn gửi giàu cảm xúc của anh đã giúp nhiều người cảnh tỉnh, tránh rơi vào bẫy. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng lo lắng là suốt hơn hai tuần nay - từ sau video cuối cùng đăng ngày 24/8 - kênh TikTok của V.P. hoàn toàn im lặng.

Sự "biến mất" bất ngờ này càng gây hoang mang khi chính V.P. từng cảnh báo khán giả rằng: nếu quá một tuần không thấy anh đăng video, thì điều đó đồng nghĩa anh đã "offline" - ám chỉ khả năng bị trả thù bởi các băng nhóm tội phạm mà anh nhiều lần công khai chỉ trích.

Nhiều bình luận dưới các video cũ bày tỏ sự lo lắng, kêu gọi cộng đồng mạng và cả cơ quan chức năng quan tâm, xác minh tình hình. "Hy vọng anh chỉ tạm nghỉ vì lý do cá nhân, chứ không phải chuyện chẳng lành", một tài khoản viết. Trong khi đó, không ít người nhắc lại những rủi ro mà V.P. từng cảnh báo: các "ổ lừa đảo" sẵn sàng dùng bạo lực với những ai dám phơi bày hoạt động của chúng.

Hiện tại, chưa có thông tin chính thức nào xác nhận tình trạng của TikToker này ngoài lời bàn tán của những người theo dõi, lo lắng cho anh. Ngoài kênh TikTok, trang Facebook cá nhân của V.P. cũng không có bài đăng mới, gần nhất đã là từ 29/8.

Một số bình luận của người dùng TikTok

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc lừa đảo lao động Việt Nam sang Campuchia đã được phanh phui, với thủ đoạn phổ biến là "việc nhẹ, lương cao", không cần bằng cấp, cam kết thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng. Tuy nhiên theo Công an, thực chất, đây là thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm. Người dân khi vượt biên trái phép hoặc đi theo môi giới bất hợp pháp thường bị tịch thu giấy tờ, hộ chiếu, quản lý chặt chẽ; bị ép buộc lao động trong các đường dây đánh bạc, lừa đảo qua mạng. Ngoài ra còn bị đe dọa, hành hung, phải nộp tiền chuộc để được thả về hoặc đối mặt tình trạng nguy hiểm tính mạng.

Công an đã nhiều lần cảnh báo, khuyến cáo người dân không nghe theo những lời dụ dỗ đi lao động bất hợp pháp ở Campuchia, cũng như bất cứ quốc gia nào. Đồng thời, kêu gọi người dân tăng cường cảnh giác, chia sẻ thông tin này đến người thân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi lao động. Sự cảnh giác của mỗi người chính là lá chắn bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội.