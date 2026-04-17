TikToker 23 tuổi khoe xây nhà trên mảnh đất 400m2 hướng mặt ra biển, mới nhìn phần thô netizen khẳng định: Đây là villa chứ nhà gì!

Cô gái này cũng em gái của Linda Ngô - TikToker Lenka Ngô (SN 2002).

Mới đây trên trang TikTok cá nhân, cô nàng gây chú ý khi đăng tải clip chia sẻ “hành trình xây căn nhà ước mơ ở tuổi 23.

Theo lời Lenka, diện tích đất khoảng 400m2, còn diện tích xây dựng khoảng 230m2. “Hiện tại đã gần hoàn thiện phần thô rồi và điều mình thích nhất ở căn nhà này là view nhìn thẳng ra biển Nha Trang”, cô nàng chia sẻ.

Hình ảnh phối cảnh 3D render của căn nhà.

Ngoài chuyện view đẹp thì Lenka Ngô cũng cho biết lý do chính khiến cô ước mơ được xây nhà ở đây chính là bởi vị trí ngay bên cạnh nhà của bà ngoại, và dì. “Chỉ cần bước chân sang trái là tới nhà bà ngoại. Đây là căn nhà mà mình đã lớn lên. Đi vài bước sang phải là nhà của dì mình. Đi vào bước nữa là tới quán cafe của nhà (được xây dựng trên đất của gia đình, có góp cổ phần - PV)” , cô bạn chia sẻ thêm.

Ngay lập tức, bài đăng này thu về lượng tương tác cao, hiện tại đã hơn 2 triệu view, hầu hết bình luận đều bày tỏ sự bất ngờ, dành lời khen ngợi.

Ngoài chuyện được ở gần nhà bà ngoại, dì thì Lenka Ngô còn cho biết quanh khu nhà cô có nhiều tiện tích, khu vui chơi giải trí, từ quán cafe, đến sân picklepall.

“23 tuổi tự xây villa view biển Nha Trang, trời một dòng thôi cũng đã thấy được độ hoành tráng rồi”, “23 tuổi người ta cỡ đó, chứ tui 43 chưa mua được nhà”, “Đúng là rich kid có khác”, “Bạn này làm gì mà giàu dữ vậy”, “Eo ơi, khu đất kim cương chứ không phải vàng nữa. View triệu đô quá xịn”,. .. là những bình luận của cư dân mạng.

Lenka Ngô (tên thật Ngô Mai Phương, sinh năm 2002) là em gái ruột của TikToker triệu fan Linda Ngô.

Lenka Ngô cũng sinh ra trong gia đình kinh doanh khách sạn có điều kiện tại Nha Trang. Cô nàng từng có khoảng thời gian dài sinh sống ở Nga trước khi quay trở về Việt Nam học cấp 3 và phụ giúp kinh doanh cho gia đình.

Khác với chị gái Linda Ngô lựa chọn đi du học, Lenka (bên trái) quyết định ở lại Việt Nam và theo học nghề trang điểm. Cô nàng bắt đầu theo đuổi lĩnh vực sáng tạo nội dung hoạt động như một KOC, chuyên chia sẻ các nội dung về lifestyle, làm đẹp, cuộc sống đời thường,... Lenka thu về cho mình lượng người hâm mộ đông đảo với vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách thân thiện, gần gũi.

Cô nàng đã kết hôn với bạn trai Tấn Phát vào năm 2024, và có một cậu con trai nhỏ.

Lenka Ngô sở hữu kênh TikTok cá nhân với gần 540N follower, Instagram với gần 72N follower.