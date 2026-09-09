Tiểu Yến Tử từng nhận 'gạch đá' vì diễn xuất, U50 viên mãn bên chồng tài tử

Đảm nhận vai Tiểu Yến Tử trong "Tân Hoàn Châu cách cách" (2011), song diễn xuất của Lý Thạnh vẫn không thể vượt qua cái bóng của những đàn chị đi trước.

Lý Thạnh đảm nhận vai diễn Tiểu Yến Tử trong Tân Hoàn Châu cách cách năm 2011. So với hai phiên bản trước, Lý Thạnh có nét đẹp tươi trẻ, hiện đại và năng động, phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ.

Tuy nhiên, diễn xuất của Lý Thạnh lại không quá nổi bật nên dù cố gắng vẫn không thể vượt qua cái bóng của Triệu Vy, hay tạo được làn sóng như Huỳnh Dịch. Dù vậy Lý Thạnh lại có đời tư êm ả nhất so với hai nàng “Tiểu Yến Tử” tiền nhiệm.

Sự nghiệp lận đận

Sinh năm 1982, Lý Thạnh đi diễn từ năm 21 tuổi nhưng không quá nổi bật. Chỉ khi được chính Quỳnh Dao chọn đóng vai “Én nhỏ”, Lý Thạnh mới được biết đến.

Vẻ đẹp trong trẻo của Lý Thạnh khi vào vai Tiểu Yến Tử.

Sở hữu nhan sắc tươi sáng, nhí nhảnh với đôi mắt to tròn, Lý Thạnh được xem là khá phù hợp khi vào vai Tiểu Yến Tử. Tuy nhiên diễn xuất của cô lại nhận nhiều “gạch đá” vì gượng gạo, thậm chí còn bị nói là cố bắt chước Triệu Vy nhưng thất bại.

Thời điểm đó, Lý Thạnh từng mạnh miệng tuyên bố sẽ không trở thành cái bóng của các đàn chị. Chính việc này cũng khiến vai diễn của người đẹp không được lòng người hâm mộ.

Sau Tân Hoàn Châu cách cách, tên tuổi Lý Thạnh không thể bùng nổ. Cô góp mặt trong nhiều dự án nhưng không thể trở thành diễn viên hạng A.

Năm 2013, Lý Thạnh tiếp tục đóng lại phim Kinh hoa yên vân , cũng là bộ phim nổi danh của Triệu Vy. Khi phim chiếu, nữ diễn viên lại bị so sánh đàn chị, thậm chí được gọi là “tiểu Triệu Vy”. Vì vậy, cô bị tố bắt chước đàn chị, lợi dụng danh tiếng của Triệu Vy.

Hôn nhân êm đềm bên chồng tài tử

Không nhận được hiệu ứng tốt từ phim song Lý Thạnh lại may mắn tìm thấy tình yêu đích thực với Lý Giai Hàng - nam diễn viên đóng vai Nhĩ Khang trong Tân Hoàn Châu cách cách .

Lý Thạnh có hôn nhân viên mãn bên chồng diễn viên.

Theo lời nữ diễn viên chia sẻ, Lý Giai Hàng “yêu từ cái nhìn đầu tiên” và nhanh chóng tìm cách tiếp cận cô. Sự chủ động và chân thành của ông xã khiến Lý Thạnh dần rung động để bước vào mối quan hệ. Năm 2015, cả hai tổ chức đám cưới sau thời gian dài hẹn hò.

Sau khi kết hôn, cả hai có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn và có với nhau một con trai. Họ vẫn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và được xem là cặp đôi đẹp của showbiz Hoa ngữ.

Những năm qua, Lý Thạnh thường xuyên đóng vai phụ trong nhiều tác phẩm. Năm 2025, Lý Thạnh tham gia show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Sự xuất hiện của cô cũng nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Lý Thạnh được khen ngợi ngày càng trẻ đẹp.

Ở tuổi ngoài 40, nhan sắc của Lý Thạnh được nhận xét xinh đẹp, mặn mà hơn xưa. Nhiều người cho rằng hôn nhân hạnh phúc cũng chính là nhân tố giúp Lý Thạnh ngày càng thăng hạng nhan sắc.