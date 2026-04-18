Tiểu thư út Harper nhà Beckham dành cử chỉ ngọt ngào cho Victoria, bất chấp việc mẹ liên tục bị anh cả Brooklyn nói xấu

Tú Tú |

Giữa "bão" drama với anh cả Brooklyn, Harper Beckham gây xúc động với cử chỉ ngọt ngào dành cho mẹ Victoria.

Trong khi mối quan hệ giữa Victoria Beckham và con trai cả Brooklyn vẫn đang đóng băng sau những lời đấu tố gay gắt, cô út Harper đã trở thành điểm tựa tinh thần ấm áp nhất cho mẹ trong dịp sinh nhật lần thứ 52. Bất chấp những ồn ào không đáng có bủa vây gia đình, tiểu thư nhà Beckham một lần nữa chứng minh mối quan hệ khăng khít với mẹ bằng một món quà bất ngờ đầy tinh tế ngay tại Miami.

Tại nhà hàng Ý cao cấp Casadonna bên bờ sông Miami, Harper (14 tuổi) đã tự tay chuẩn bị một bữa tối lãng mạn để mừng tuổi mới của mẹ. Victoria đã chia sẻ khoảnh khắc hai mẹ con ôm nhau tình cảm, gắn kết dưới ánh nến kèm dòng trạng thái đầy yêu thương: "Mẹ yêu con rất nhiều".

Được biết, Harper đã bí mật chuẩn bị một chiếc bánh kem trắng đơn giản nhưng bắt mắt với một cây nến vàng duy nhất để gây bất ngờ cho mẹ. Hai mẹ con ôm nhau yêu thương bên bàn tiệc được trang trí ngập tràn nến và hoa hồng trắng, cùng thực đơn cá nhân hóa in dòng chữ "Happy birthday Victoria!".

Harper ngọt ngào ôm mẹ để chúc mừng sinh nhật tuổi 52 của Victoria

Trái ngược với sự nổi loạn của anh cả, Harper luôn giữ mối quan hệ đặc biệt gần gũi với cả bố và mẹ. Không chỉ đồng hành cùng mẹ trong các sự kiện thời trang, cô bé còn đang tiếp nối niềm đam mê làm đẹp của Victoria khi thường xuyên chia sẻ các video hướng dẫn trang điểm trên TikTok.

Victoria từng tự hào khẳng định: "Hai mẹ con rất, rất thân thiết với nhau". Sự thấu hiểu và những cử chỉ quan tâm nhỏ bé của Harper chính là liều thuốc chữa lành giúp Victoria vượt qua những áp lực dư luận về chuyện gia đình.

Harper đang được định hướng kế nghiệp thời trang và làm đẹp của Victoria

Những khoảnh khắc hạnh phúc này diễn ra ngay sau khi Victoria lần đầu lên tiếng về việc bị con trai cả Brooklyn "cắt đứt" liên lạc. Hồi tháng 1/2026, Brooklyn đã đăng tải tâm thư khẳng định không muốn hòa giải và cáo buộc bố mẹ kiểm soát cuộc đời mình, đặc biệt anh còn "cáo buộc" mẹ - bà Victoria - chiếm spotligh trong lễ cưới của con trai, cướp điệu nhảy đầu tiên... với loạt từ ngữ gay gắt.

Victoria chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal rằng cô và David luôn cố gắng trở thành những bậc phụ huynh tốt nhất có thể, luôn yêu thương và bảo vệ các con suốt 30 năm qua dưới ánh đèn sân khấu.

Từ nhỏ Harper đã gần gũi với mẹ

Tiểu thư út lớn lên như một bản sao mini của Victoria Beckham

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

