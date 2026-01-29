Tiểu thư tập đoàn lớn thứ 5 cả nước cũng có lúc "khốn khổ" thế này: Chui gầm ôtô hẹn hò nam thần showbiz!

Lưu Đức Hoa là tượng đài giải trí huyền thoại, được công nhận là một trong "Tứ Đại Thiên Vương" của giới giải trí Trung Quốc khi thành công trên cả lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh. Tài tử có cuộc hôn nhân kín đáo với Chu Lệ Thiên. Cả hai quen biết nhau qua mai mối của bạn bè vào cuối thập niên 1980. Đến năm 2008, họ bí mật đăng ký kết hôn ở Las Vegas (Mỹ). Để bảo vệ Chu Lệ Thiên, Lưu Đức Hoa lựa chọn giấu kín hôn nhân. Đến khi sự việc bị phanh phui, anh bị dư luận gán cho biệt danh “Thiên vương nói dối”, chịu áp lực dư luận vô cùng nặng nề.

Vào ngày 28/1, bà trùm Trần Lam gây chú ý khi tiết lộ Chu Lệ Thiên cũng vô cùng khốn khổ, chịu nhiều vất vả khi yêu Lưu Đức Hoa. Do hẹn hò Thiên vương Hong Kong vào thời điểm anh đang ở đỉnh cao danh tiếng, Chu Lệ Thiên phải chấp nhận làm bạn gái trong bóng tối. Mỗi khi muốn gặp nhau, Chu Lệ Thiên phải trốn dưới sàn xe, trùm chăn kín mít lên người để ra vào nhà bạn trai. Thậm chí, Chu Lệ Thiên còn từng nhiều lần phải chui xuống dưới gầm ôtô nhằm né tránh ống kính của fan cuồng Lưu Đức Hoa khi phát hiện có người chụp lén, rình mò quanh nhà.

Chu Lệ Thiên phải trốn dưới sàn xe, trùm chăn kín mít, thậm chí chui dưới gầm ô tô để hẹn hò Lưu Đức Hoa. Ảnh: Weibo.

"Cô ấy là thiên kim tiểu thư nhưng vì yêu Lưu Đức Hoa mà phải chấp nhận hạ mình, không màng thân phận. Nhưng cũng phải nói rằng lúc Lưu Đức Hoa ở đỉnh cao danh tiếng, mức độ cuồng nhiệt của người hâm mộ anh ấy rất đáng sợ, thậm chí họ cực đoan đến mức trốn dưới gầm giường khách sạn, đập cửa kính quán ăn hay dọa tự tử vì muốn gặp Lưu Đức Hoa. Chính tôi cũng từng bị fan của Lưu Đức Hoa cầm gậy uy hiếp, ép phải giao nộp anh ấy ra. Tôi không thể tưởng tượng nếu năm đó Chu Lệ Thiên bị phát hiện là bạn gái của Lưu Đức Hoa, cô ấy sẽ ra sao nữa. Cũng vì vậy, họ đành phải chọn cách hẹn hò lén lút cực khổ như vậy", bà trùm Trần Lam nói.

Theo tờ On, Chu Lệ Thiên sinh năm 1966, từng tham gia cuộc thi nhan sắc của Malaysia và giành được vị trí Á hậu 1. Sau khi đoạt giải, Chu Lệ Thiên vào showbiz với vai trò người mẫu ảnh, nhưng sớm rời khỏi giới. Nhà vợ Lưu Đức Hoa là một trong những gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất Malaysia, với nhiều nhân vật "có máu mặt" và thuộc hàng tỷ phú trong lĩnh vực kinh doanh.

Chu Lệ Thiên có xuất thân trâm anh thế phiệt. Ảnh: Sina.

Gia đình Chu Lệ Thiên sở hữu tập đoàn lớn thứ 5 Malaysia, với doanh thu 20 tỷ NDT/năm (75.000 tỷ đồng). Chu Kim Thành - cha Chu Lệ Thiên - là doanh nhân kinh doanh nhà đất, khách sạn và hàng không ở Penang. Chú bà xã Thiên vương Hong Kong - Trần Chí Viễn - nằm trong top 10 người giàu nhất Malaysia, với mạng lưới kinh doanh trải dài trên nhiều lĩnh vực như nhà hàng - khách sạn, bảo hiểm, du lịch và truyền hình.

Họ hàng với gia đình Chu Lệ Thiên là tỷ phú Chu Triệu Trường - chồng của mỹ nhân cổ trang Hồ Tịnh. Chu Triệu Trường là con trai của Chu Chính Hoa - cựu cố vấn chính phủ và trưởng phòng thương mại Trung Quốc - Malaysia. Bà Chu Lâm Tú - mẹ Chu Triệu Trường - cũng là một nữ đại gia có tiếng ở Malaysia.

Với xuất thân tài phiệt của mình, Chu Lệ Thiên vẫn chấp nhận hy sinh, trở thành người phụ nữ đứng sau Lưu Đức Hoa. Mãi đến năm 2009, Chu Lệ Thiên mới lần đầu được Lưu Đức Hoa nắm tay xuất hiện trước ống kính. Đó là khi thiên kim tiểu thư phải về Malaysia chịu tang cha. Để có được cái cầm tay công khai này, cô phải chờ đợi hơn chục năm. Những năm qua, dù là vợ của tài tử hàng đầu Cbiz, Chu Lệ Thiên vẫn không có 1 đám cưới công khai, 1 tấm hình gia đình trọn vẹn bên chồng. Mẹ con Chu Lệ Thiên mỗi lần lộ diện trước truyền thông đều đeo khẩu trang che kín mặt.

Mãi đến năm 2009, Chu Lệ Thiên mới được Lưu Đức Hoa công khai là vợ của anh. Ảnh: Sina.

