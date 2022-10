'Tiểu thư sang chảnh' Tina Dương mang tiền giao nộp cho cơ quan công an

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” để điều tra dấu hiệu chiếm đoạt xe ô tô biển số 51H-242.74 của Ninh Thị Vân Anh.



Do giá trị xe ô tô nêu trên 500 triệu đồng nên ngay sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết sẽ bàn giao hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Ninh Thị Vân Anh làm việc với Công an TP.Phan Thiết chiều 12/10. Ảnh: VTC.

Theo điều tra ban đầu, tháng 8/2021, Vân Anh thuê ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A 2.0 BKS 51H-242.74 của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Gia Đình Việt trong 3 tháng. Tổng chi phí thuê xe 45 triệu đồng và tiền đem xe ra giao tận nơi là 5 triệu đồng.

Sau khi thống nhất, anh Nguyễn Minh Dương và Lê Khương Duy là nhân viên của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Gia Đình Việt điều khiển xe ô tô đến giao cho Vân Anh ở trước quán cà phê, thuộc khu phố 8, phường Phú Thuỷ, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Sau khi thuê xe, Vân Anh đã nợ tiền thuê xe nhiều tháng , anh Dương và Duy liên hệ với Vân Anh yêu cầu trả tiền nhưng không được. Đến đầu tháng 6, Vân Anh ra TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình mở cửa hàng bán trái cây.

Để có tiền đầu tư vào cửa hàng bán trái cây, Tina Dương đem ôtô biển số 51H-242.74 đến bán cho anh Bùi Đức Hiếu (trú tại Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Anh Hiếu đã chuyển cho Vân Anh tổng cộng là 390 triệu đồng, còn 60 triệu đồng sẽ thanh toán khi hợp đồng mua bán xe được hoàn tất các thủ tục.

Sau khi nhận tiền, Tina Dương về TPHCM đặt làm giả một giấy đăng ký ôtô biển số 51H-242.74 với giá 5 triệu đồng rồi đem ra giao cho Hiếu để tạo lòng tin. Đến ngày 30/6, anh Hiếu nhiều lần liên lạc với Vân Anh và yêu cầu làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thỏa thuận thì Tina Dương né tránh không đến với nhiều lý do.

Xe ô tô mang biển số 51H-242.74 đã bị công an tạm giữ do liên quan đến vụ việc Tina Dương lừa đảo.

Căn cứ lời khai của anh Hiếu, ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã lên đường ra tỉnh Ninh Bình để xác minh, làm các thủ tục thu giữ và đưa chiếc xe ô tô mang biển số 51H-242.74 về Bình Thuận.

Ngày 3/10, Công an TP.Phan Thiết ra yêu cầu định giá tài sản đối với xe ôtô biển số 51H-242.74. Ngày 7/10, Hội đồng định giá tài sản TP.Phan Thiết kết luận chiếc xe có giá trị là 774.285.345 đồng.

Trước đó, ngày 6/10, Ninh Thị Vân Anh đem số tiền 68 triệu đồng đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết giao nộp để khắc phục hậu quả cho anh Bùi Đức Hiếu.