Tiêu thụ ô tô giảm mạnh trong tháng đầu năm 2026

Trước Tết Nguyên đán thường là giai đoạn cao điểm mua sắm ô tô, khi nhu cầu đi lại dịp lễ tăng cao. Tuy nhiên, trong tháng đầu năm mới 2026, sức tiêu thụ toàn thị trường lại ghi nhận đà sụt giảm mạnh.

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast , thị trường trong nước tháng 1/2026 đã tiêu thụ tổng cộng 58.919 xe ô tô các loại, giảm 27,6% so với tháng 12/2025.

Trong đó, doanh số của các hãng thành viên VAMA giảm 21,6%, Hyundai Thành Công giảm 12,4% trong khi VinFast ghi nhận mức giảm 41,5% so với tháng liền trước.

Sức mua ô tô của thị trường trong tháng nước giảm mạnh khi bước vào tháng đầu năm mới 2026.

Theo giới chuyên gia, sở dĩ có sự chênh lệch về doanh số toàn thị trường chỉ sau một tháng chủ yếu do lượng lớn nhu cầu mua xe đã đổ dồn vào tháng cuối năm ngoái. Sự tập trung này nhằm mục đích tận dụng các chương trình ưu đãi lớn từ nhà phân phối và đại lý, từ đó giúp người dân có cơ hội sở hữu xe hơi với mức chi phí tiết kiệm hơn.

Kết quả là ba đơn vị gồm VAMA, Hyundai Thành Công và VinFast đã ghi nhận lượng tiêu thụ lên tới 81.420 xe trong tháng 12/2025, mức cao nhất của cả năm.

Tuy nhiên khi bước sang năm mới, nhiều mẫu xe bị cắt bớt khuyến mãi như Toyota Vios, Honda City, Ford Territory… trong khi một số mẫu khác rơi vào tình trạng thiếu nguồn cung là một trong những lý do khiến lượng xe mới bán ra trên thị trường sụt giảm.

Dẫu vậy, so với cùng kỳ năm ngoái khi thị trường chỉ đạt doanh số 31.967 xe, tổng lượng tiêu thụ trong tháng 1/2026 đã tăng trưởng tới 84,3%. Con số cho thấy những tín hiệu tích cực trong đà phục hồi của thị trường ô tô Việt Nam sau một năm.

VinFast Limo Green là mẫu xe bán chạy nhất tháng 1/2026.

Trong tháng đầu năm 2026, VinFast tiếp tục giữ vị trí số một thị trường với doanh số 16.172 xe bán ra. Đầu tàu của hãng này là MPV Limo Green, bán được 3.868 chiếc dù giảm mạnh so với gần 11.000 xe được bàn giao trong tháng 12/2025.

Nếu tính riêng nhóm xe động cơ đốt trong, Hyundai là thương hiệu dẫn đầu trong tháng 1 với doanh số 5.872 xe đến tay khách hàng. Kết quả này có sự đóng góp lớn của hai dòng SUV chủ lực là Creta và Tucson, khi cả hai cùng lọt vào top các mẫu xe xăng bán tốt nhất thị trường trong tháng 1.