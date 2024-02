Tiêu thụ ô tô giảm mạnh đến 50%

Theo đó, tháng đầu năm nay ghi nhận doanh số toàn thị trường chỉ đạt 19.243 chiếc, giảm mạnh đến 50% so với tháng trước đó nhưng tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dòng xe du lịch đạt 14.745 chiếc - giảm 54%; dòng xe thương mại có 4.390 chiếc được bán ra - giảm 31,5% và dòng xe chuyên dụng tiêu thụ được 108 chiếc - giảm 46% so với tháng 12-2023.

Cũng theo VAMA, doanh số ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 1-2024 vừa qua giảm 59%, chỉ đạt 9.783 chiếc. Trong khi đó, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc ghi nhận mức sụt giảm ít hơn - khoảng 36% với 9.460 chiếc.

Hai hãng xe có doanh số trong tháng đầu năm 2024 giảm mạnh là Toyota, Hyundai với mức giảm lần lượt 70% và 68% so với tháng cuối năm 2023. Trong đó, Toyota chỉ tiêu thụ được 2.344 ô tô và Hyundai bán được 3.569 chiếc trong tháng 1-2024. Một số hãng khác sụt giảm khoảng 50% - 60%, bao gồm: Misubishi bán được 1.793 chiếc, Ford 2.671 chiếc, Kia 2.369, Mazda 1.972 chiếc... trong cả tháng 1 vừa qua.

Theo các đại lý, tháng 1-2024 rơi vào dịp sát Tết Nguyên đán nên cả đại lý và hãng xe đều kỳ vọng sức tiêu thụ tăng mạnh và triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh vẫn không khả quan như kỳ vọng.