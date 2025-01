Tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch của Trung Quốc sẽ giảm vào năm 2050

Báo cáo mới nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) cho thấy.

Mức tăng tiêu thụ năng lượng hàng năm của quốc gia này sẽ lần lượt là 1,5% trong giai đoạn 2015-2020, 1,4% trong giai đoạn 2020-2030, -0,04% trong giai đoạn 2030-2040 và -0,5% trong giai đoạn 2040-2050.

Trung Quốc - một trong hai quốc gia tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch lớn nhất thế giới cùng với Mỹ - đang nỗ lực thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch để ngăn ngừa ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các thành phố lớn do các hoạt động công nghiệp quy mô lớn.

Mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2030 với 2.930 mtoe. Tỷ lệ tăng trung bình hàng năm đối với mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch sẽ là 0,7% trước năm 2030 và 0,9% trong giai đoạn 2030 - 2050.

Theo báo cáo, mức tiêu thụ nhiên liệu phi hóa thạch sẽ tăng lên 1.080 mtoe vào năm 2015, với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 3,1%. Tuy nhiên, tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch của quốc gia này sẽ chậm lại nhiều hơn mức tiêu thụ nhiên liệu phi hóa thạch.

Nhà máy nhiệt điện than Giang Du tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, vào ngày 28/1/2022 (Ảnh: China News Service / Getty Imsges)

Tỷ trọng năng lượng sạch trong cơ cấu năng lượng của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng gần 50% vào năm 2050. Tỷ trọng khí đốt tự nhiên sẽ tăng từ 6% lên 18%, thay thế dầu mỏ và chiếm vị trí thứ hai trong cơ cấu năng lượng vào khoảng năm 2040.

Ngoài ra, tỷ trọng nhiên liệu không phải hóa thạch sẽ tăng từ 12% lên hơn 30%, đặc biệt là năng lượng mặt trời và gió sẽ tăng từ mức hiện tại 2% lên 10% vào năm 2050.

Mức tiêu thụ năng lượng công nghiệp của Trung Quốc cũng sẽ đạt đỉnh vào năm 2030 và sau đó sẽ dần giảm trở lại. Tỷ lệ tiêu thụ than trong ngành công nghiệp Trung Quốc sẽ giảm từ mức hiện tại khoảng 60# xuống còn 40% vào năm 2050.

Tỷ lệ than trong tiêu thụ năng lượng dân dụng và thương mại của Trung Quốc sẽ giảm mạnh từ 32% hiện nay xuống còn 3% vào năm 2050. Do các chính sách của Chính phủ Trung Quốc nhằm giảm ô nhiễm không khí và thay thế than bằng khí đốt tự nhiên và điện, tỷ lệ khí đốt tự nhiên và điện sẽ tăng khoảng 17,5% trong năm 2050.

Tiêu thụ năng lượng cho giao thông vận tải sẽ giảm sau năm 2030. Tỷ lệ dầu trong giao thông vận tải sẽ giảm từ mức hiện tại là 90% xuống còn 77%. Trong khi đó, tỷ lệ khí đốt tự nhiên và điện sẽ tăng từ mức hiện tại là 12% lên 20% vào năm 2050.

Tiêu thụ năng lượng chính của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 3.520 mtoe vào năm 2050. Tỷ lệ than sẽ giảm từ 66% vào năm 2014 xuống còn 37% vào năm 2050.

Tỷ lệ dầu sẽ tăng chậm từ 17% vào năm 2014 lên 19,3% trong năm 2025 và giảm xuống 14% vào năm 2050.