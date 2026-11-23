Tự tay vun trồng cả khu vườn, vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách đến mùa thu hoạch là sướng cả tay.

Nhắc đến những tổ ấm xịn đẹp của dàn sao Vbiz, không thể không kể đến căn nhà mang đậm tinh thần "chữa lành" của vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn, nam ca sĩ còn có người bạn đời là cựu người mẫu Đoàn Thanh Thảo, một tiểu thư miền Tây xuất thân trong gia đình có điều kiện. Rời xa sàn diễn để chăm lo tổ ấm, bà xã Hoàng Bách giờ đây lại tìm thấy niềm vui trong công việc làm vườn, tự tay vun trồng và thu hoạch rau trái ngay tại nhà.

Về chung nhà từ năm 2006, đến nay, đến nay cặp đôi đã có 2 thập kỷ gắn bó, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc bên các nhóc tỳ đáng yêu và sở hữu loạt cơ ngơi sang xịn. Giữa năm 2026, gia đình nam ca sĩ chuyển về căn biệt thự rộng 500m² ở ngoại ô, lựa chọn cuộc sống gần gũi với thiên nhiên và có nhiều không gian thư giãn hơn. Cơ ngơi được vợ chồng Hoàng Bách thiết kế theo phong cách mở, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc thanh lịch và cảnh quan xanh mát. Trong đó, khu vực sân vườn rộng rãi, ngập tràn cây cối chính là điểm nhấn nổi bật, mang đến cảm giác như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ ngay tại nhà.

Cận cảnh khu vườn xinh đẹp trong cơ ngơi 500m² của gia đình Hoàng Bách - Thanh Thảo

Mới đây, bà xã Hoàng Bách đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "niềm vui sáng sớm" khi cùng con trai ra vườn thu hoạch rau trái đầy ắp chiến lợi phẩm. Qua những hình ảnh được hé lộ, khán giả có thể phần nào hình dung độ rộng rãi của khuôn viên sân vườn trong cơ ngơi 500m2 của gia đình nam ca sĩ. Không gian ngoài trời được quy hoạch khá thoáng đãng với khoảng sân lát đá rộng, bao quanh là nhiều loại cây xanh và thảm thực vật tươi tốt. Tận dụng diện tích, gia đình Hoàng Bách - Thanh Thảo dành riêng một khu vực để bố trí các giàn cây leo, tạo điều kiện trồng nhiều loại rau củ quả. Trong chiếc giỏ thu hoạch buổi sáng có đủ loại nông sản nhà trồng, từ những trái bí đao kích thước lớn, dưa leo non cho đến nhiều loại rau trái tươi ngon khác.

Không ngoa khi nói rằng khu vực sân vườn là một trong những không gian được vợ chồng Hoàng Bách - Thanh Thảo dành nhiều tâm huyết chăm chút nhất trong nhà. Sở hữu khuôn viên rộng rãi, nơi đây được phủ kín bởi sắc xanh, mang đến cảm giác thư thái chẳng khác nào một khoảng nghỉ dưỡng ngay tại nhà. Để tạo nên cảnh quan xanh mát này, vợ chồng nam ca sĩ không ngại đầu tư, sắm sửa nhiều loại cây xanh để tô điểm cho không gian sống. Ngay từ bên ngoài, những khoảng ban công và hiên nhà đã phần nào cho thấy tình yêu thiên nhiên của gia chủ. Khi ngắm nhìn kỹ hơn khu vực sân vườn, khán giả càng cảm nhận rõ sự đầu tư và tâm huyết mà vợ chồng nam ca sĩ dành cho từng góc nhỏ trong cơ ngơi.

Trên mạng xã hội, bà xã Hoàng Bách thỉnh thoảng chia sẻ những góc chill trong vườn nhà, khi là những khóm hoa nở rực rỡ, lúc lại là thành quả rau trái thu hoạch tại gia. Có thể thấy, cuộc sống của gia đình nam ca sĩ thêm phần thi vị khi mỗi ngày đều có một khoảng xanh để thư thả ngắm hoa, chăm cây, tận hưởng bầu không khí trong lành hay đơn giản là thu hoạch những loại quả do chính tay mình vun trồng.

Tận dụng lợi thế không gian ngoài trời rộng rãi cùng cảnh quan cây xanh mướt mắt, gia đình Hoàng Bách thường dành thời gian nghỉ ngơi, ngắm cảnh và tổ chức những bữa tiệc BBQ ngay tại sân vườn. Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc thanh lịch và thiên nhiên xanh mát cũng tạo nên tinh thần farmhouse đặc trưng cho cơ ngơi: đẹp mắt nhưng không phô trương, sang trọng mà vẫn giữ được cảm giác ấm áp, gần gũi và bình yên.

Một số không gian bên trong biệt thự

Không gian bên trong biệt thự của gia đình Hoàng Bách gây ấn tượng với thiết kế mở, rộng rãi, sang trọng và ấm cúng. Nội thất chủ yếu sử dụng các gam màu trung tính kết hợp cùng chất liệu gỗ, tạo nên tổng thể hài hòa, gần gũi và mang lại cảm giác thư thái. Đáng chú ý, hệ cửa kính lớn được bố trí xuyên suốt các khu vực, giúp ánh sáng tự nhiên dễ dàng len lỏi vào từng góc nhà, đồng thời mở ra tầm nhìn thoáng đãng hướng về khu vườn xanh mát bên ngoài. Nhờ cách thiết kế này, không gian sống luôn ngập tràn ánh sáng và có sự kết nối liền mạch với thiên nhiên.

Không gian bếp trong biệt thự được thiết kế với tông trắng nhã nhặn, mang đến cảm giác sáng thoáng và hiện đại. Vợ chồng Hoàng Bách không sử dụng hệ tủ bếp phía trên, nhờ đó khu vực nấu nướng trông thoáng mắt hơn, tránh cảm giác nặng nề hay bí bách thường thấy. Thay vào đó, gia đình tận dụng diện tích rộng rãi để bố trí khu vực lưu trữ riêng cho các thiết bị gia dụng và đồ dùng nhà bếp, vừa thuận tiện trong quá trình sử dụng vừa đảm bảo sự ngăn nắp. Mặt bếp và bàn đảo cũng được lựa chọn đồng bộ với tông trắng, tạo nên tổng thể tinh tế, thanh lịch mà vẫn giữ được nét ấm cúng của không gian sinh hoạt gia đình.