Tiểu thư Harper Beckham "chi tiêu" 78 tỷ đồng của mẹ để leo lên làm chủ, hàng chưa có để bán đã mang nợ

Thương hiệu mỹ phẩm của Harper Beckham còn chưa bán được sản phẩm nào nhưng báo cáo tài chính đã ghi nhận có nợ.

Tháng 1/2026, Brooklyn Beckham - cậu cả nhà Beckham - đăng tải bức "tâm thư" dài 6 trang trên Instagram Story để tuyên bố từ mặt bố mẹ. Đã nhiều tháng trôi qua, mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình vẫn chưa có dấu hiệu hàn gắn. David và Victoria Beckham được cho là đã nhiều lần tìm cách nối lại tình thân với con trai, nhưng Brooklyn từ chối giao tiếp.

Theo tờ Daily Mail, sau khi mối quan hệ với cậu cả gặp trục trặc, vợ chồng Beckham đang chuyển hướng đầu tư sang cô con gái út. Victoria Beckham đã thành lập công ty riêng cho Harper Beckham. Đáng chú ý, công ty của công chúa út chưa tung ra bất kỳ sản phẩm nào nhưng đã ghi nhận khoản nợ hơn 3 triệu USD (78 tỷ đồng).

Vợ chồng Beckham đang đầu tư khoản tiền lớn vào kế hoạch thành lập thương hiệu mỹ phẩm của con gái. Ảnh: Getty Images.

Cụ thể, vào tháng 10/2024, công ty mang tên H7B được nhà Beckham đăng ký thành lập tại Anh. H7B là chữ viết tắt từ tên Harper Seven Beckham, còn người đứng tên đăng ký là Victoria Beckham. Theo báo cáo tài chính đầu tiên của H7B, giai đoạn từ tháng 10/2024 đến tháng 12/2025, Victoria rót hơn 3 triệu USD (78 tỷ đồng) vào dự án để thực hiện việc xây dựng thương hiệu.

Đáng chú ý, báo cáo ghi nhận khoản nợ phải trả chủ nợ lên tới khoảng 3,387 triệu USD (hơn 88 tỷ đồng), trong đó có khoảng 2,8 triệu USD (72 tỷ đồng) là khoản phải trả cho các công ty trong cùng tập đoàn. Danh tính cụ thể của các công ty này không được nêu rõ. Tuy nhiên, khoản tiền trên được cho là có khả năng liên quan đến các doanh nghiệp thuộc hệ thống kinh doanh của gia đình Beckham. Điều gây chú ý là H7B vẫn chưa tung ra bất kỳ sản phẩm nào. Thương hiệu dự kiến phải mất thêm thời gian nghiên cứu và phát triển trước khi chính thức mở bán.

Mới 15 tuổi, Harper Beckham đã được mẹ hậu thuẫn thành lập thương hiệu mỹ phẩm riêng. Tuy nhiên, công ty chưa tung ra bất kỳ sản phẩm nào nhưng đã ghi nhận khoản nợ hơn 3 triệu USD. Ảnh: Getty Images.

Với David và Victoria Beckham, khoản đầu tư hàng triệu USD có thể là cơ hội để con gái thử sức với lĩnh vực kinh doanh từ sớm. Nhưng với công chúng, câu hỏi đặt ra là liệu dự án kinh doanh này của Harper có thực sự thành công không, hay vợ chồng nhà Beckham lại đang ném tiền qua cửa sổ.

Từ một mong muốn "khi lớn lên, con muốn tạo ra một thương hiệu tuyệt vời" được viết trên mảnh giấy năm 13 tuổi đến hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh triệu đô ngoài đời thực và duy trì thương hiệu tồn tại là hành trình dài và khó khăn. Harper đang có những điều kiện khởi đầu mà phần lớn người trẻ khó lòng sở hữu: nguồn vốn, đội ngũ chuyên môn và sự cố vấn từ người mẹ đã có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm. Dẫu vậy, thị trường làm đẹp vốn cạnh tranh khốc liệt, còn danh tiếng gia đình chỉ có thể tạo lợi thế ban đầu chứ không bảo đảm thành công vĩnh viễn.

Khán giả hoài nghi về mức độ thành công của dự án kinh doanh mà Harper đứng sau. Ảnh: Getty Images.

Mục tiêu của gia đình Beckham hướng đến mô hình thành công của Rhode, thương hiệu chăm sóc da do Hailey Bieber sáng lập. Năm ngoái, Rhode được tập đoàn mỹ phẩm e.l.f. Beauty mua lại trong thương vụ trị giá khoảng 1 tỷ USD. Dẫu vậy, việc xây dựng một thương hiệu có thể đạt giá trị hàng tỷ USD không phải chuyện đơn giản, ngay cả khi có nguồn lực tài chính và đội ngũ chuyên môn hỗ trợ.

Thực tế, Victoria Beckham trải qua nhiều năm khó khăn với công việc kinh doanh. Thương hiệu mang tên cô được thành lập từ năm 2008 nhưng phải đến năm 2025 mới lần đầu ghi nhận lợi nhuận hoạt động. Trong suốt nhiều năm, doanh nghiệp của nữ ca sĩ được cho là phải dựa vào nguồn hỗ trợ tài chính từ David Beckham. Theo Daily Mail, mỹ phẩm đóng góp khoảng hai phần ba doanh thu. Ngược lại, mảng thời trang vốn là lĩnh vực Victoria khởi nghiệp lại tiếp tục đối mặt với khó khăn, có khoản nợ được cho là lên tới 59 triệu bảng Anh (2.036 tỷ đồng).

Đầu năm nay, Harper thậm chí còn xin nghỉ học để theo mẹ đến New York (Mỹ) tham dự một số hoạt động thương hiệu, bao gồm sự kiện hợp tác giữa Victoria Beckham và Gap cùng buổi ra mắt nước hoa. Đây được xem như cơ hội để cô bé làm quen với môi trường kinh doanh từ sớm.

Dù được gia đình tạo điều kiện phát triển công việc kinh doanh, ưu tiên trước mắt của Harper vẫn là việc học. Theo Daily Mail, công chúa út nhà Beckham dự kiến hoàn thành các kỳ thi GCSE - hệ thống kỳ thi quan trọng ở Anh dành cho học sinh trung học – vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm sau. Thương hiệu Harlo by Harper dự kiến ra mắt sau khi Harper hoàn thành kỳ thi, thời điểm cô bé vừa tròn 16 tuổi.

Thương hiệu mỹ phẩn của Harper sẽ ra mắt khi cô bé tròn 16 tuổi. Ảnh: Getty Images.

Cô út nhà Beckham sinh ra đã ngậm thìa vàng

Harper Beckham sinh ngày 10/7/2011 tại Los Angeles (Mỹ). Cô là con út trong gia đình có ba người anh trai, lần lượt là Brooklyn, Romeo và Cruz. Khi Harper chào đời, Brooklyn đã 12 tuổi, Romeo 8 tuổi và Cruz 6 tuổi. Sau ba lần sinh con trai, gia đình Beckham cuối cùng cũng đón được một cô con gái.

Tên đầy đủ của cô bé là Harper Seven Beckham, trong đó mỗi cái tên đều mang ý nghĩa riêng. Harper được lấy cảm hứng từ tác giả Harper Lee - người viết cuốn tiểu thuyết Giết Con Chim Nhại mà Victoria Beckham yêu thích. Trong khi đó, Seven là số áo thi đấu mang tính biểu tượng của David Beckham trong sự nghiệp bóng đá.

Harper sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ảnh: Shutterstock.

Là con út và cũng là cô công chúa duy nhất trong nhà, Harper từ nhỏ đã được sống trong điều kiện mà nhiều người mơ ước, đồng thời có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật nổi tiếng hàng đầu.

Năm 2019, Harper cùng anh trai Cruz làm lễ rửa tội. Cha đỡ đầu của cô bé là ca sĩ nổi tiếng Marc Anthony - người từng có bốn giải Grammy, mẹ đỡ đầu là Eva Longoria - nữ diễn viên nổi tiếng với bộ phim Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ. Đến tháng 8/2023, Harper tiếp tục gây chú ý khi được siêu sao bóng đá Lionel Messi đích thân dắt tay vào sân trong một trận đấu. Khi lớn hơn, Harper thường xuyên xuất hiện tại các buổi trình diễn thời trang của mẹ, cùng cha xuất hiện các giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh, điển hình là World Cup.

Nguồn: Daily Mail, Sohu